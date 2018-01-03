Edge, Chrome'dan daha uzun pil ömrü sunuyor!

Microsoft, web tarayıcıları arasında gerçekleştirdiği pil verimiliği testinde Edge'in üstün yeteneklerini sergiledi!

Edge, Chrome'dan daha uzun pil ömrü sunuyor!

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