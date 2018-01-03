Edge, Chrome'dan daha uzun pil ömrü sunuyor!
Microsoft, web tarayıcıları arasında gerçekleştirdiği pil verimiliği testinde Edge'in üstün yeteneklerini sergiledi!
Microsoft yeni web tarayıcısı Edge'i henüz kitlelere kabul ettirmeyi başaramadı ancak onu geliştirmekten vazgeçmeye niyeti yok. Firma, Windows 10'un son büyük güncellemesi Fall Creators Update'te yaptığı bir web tarayıcısı pil verimliliği testinin sonuçlarını paylaştı.
Kendi ürününüzü tanıtmak için yaptığınız bir testten birinci çıkma ihtimaliniz, elbette yüzde 100'e yakın. Microsoft'un Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox ve Opera arasında gerçekleştirdiği testte de Edge, farklı alanlarda rakiplerini ezdi geçti.
Bir HTML5 videosunun devamlı olarak çalıştığı testte Edge'in test edildiği laptop, Chrome'lu laptop'tan yüzde 19, Firefox'tan ise yüzde 63 daha uzun dayanabildi. Microsoft bununla da kalmayarak Edge'in Chrome'dan daha hızlı ve güvenli bir web deneyimi sunduğunu ileri sürdü. İddiasını Apple'ın Jetstream 1.1 test yazılımı ve NSS olta saldırısı raporuyla destekleyen Microsoft, Edge'in test sonuçlarında Chrome'dan yüzde 48 daha hızlı ve yüzde 18 daha güvenli çıktığını gösterdi.
Sonuçların etkileyici olduğu doğru, ancak Edge'e kullanıcı kazandırıp kazandırmayacağı bir başka konu. Edge, ilk yayınlandığından beri ilgi çekmekte zorlanıyor. Google'ın web tarayıcısı Chrome ise yüzde 60'ın üzerinde pazar payına sahip ve büyümeyi sürdürüyor. Bunun farkında olan Microsoft, muhtemelen pazar payını az da olsa artırabilmek için farklı yollar deniyor.
Microsoft Edge'i kullanıyor musunuz? Sizce bu test sonuçları, Edge'e kullanıcı kazandıracak mı?
Zeynel A. Öztürk
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