Efsane Game Boy, 30 Yıl Sonra Büyüdü: İşte Game Man!

30 yıl sonra Nintendo Game Boy nihayet büyük bir "oyun adamı" oldu. İşte karşınızda Game Man...

  • Ercan Uğurlu
Game Boy, 30 Yıl Sonra Büyüdü: İşte Game Man!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Türkiye'nin yeni bilgi yarışması!

Huawei MateBook X Pro 2021

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV, akıllı telefon ve akıllı saat fırsatı
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet'ten seyahat izin belgesi alma
A101 29 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve yazıcı
BİM 30 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV ve Heifer dikey süpürge sürprizi

Günün En çok Okunanları
e-devlet'ten çalışma izin belgesi alanların sayısı belli oldu
Galaxy S21'lerde Garip Bir WhatsApp Problemi Ortaya Çıktı
Ford, BMW ve Honda... Otomobil Devlerinden Ardı Ardına Açıklamalar!
ASUS, en yeni NVIDIA RTX A5000 ve A4000 GPU'lara Destek Vermeye Başladı
Türk Bilişim Şirketinin Katar'daki Ayak Sesleri

 

 