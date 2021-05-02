Efsane Game Boy, 30 Yıl Sonra Büyüdü: İşte Game Man!

Orijinal Nintendo Game Boy her ne kadar taşınabilir oyun konsollarının atası olsa da aslında bu oyun konsolu pek çok kişi tarafından büyük olarak kabul ediliyordu. Yıllar için ergonomisi ile tartışılsa da buna karşın büyük başarıya imza atması ve sonrasında gelen mobil oyun konsollarına fikir vermesi açısından önemli olduğu muhakkak. Peki, Game Boy gerçekten büyük müydü?
Bekleyin! Artık daha büyüğü de var: Game Man!
Game Boy'un "adamlar" için hazırlanan bir versiyonu olan Game Man, tamamen özel üretim olarak yapılmış. Game Man'in yaratıcısı, modelin açıklamasına ürettiği cihaz için "tamamen pratik ve anlamsız" şeklinde not düşerken, Game Man'in nasıl kullanıldığına ilişkin bir video da hazırlamış.
Hemen yukarıda izleyebileceğiniz videoda Game Man'i ne kadar hantal olduğu görülürken, bu büyük konsolda Super Mario oynamamanın ne kadar zor olabileceği de anlaşılabiliyor. Game Man'de aynı anda 2 tuşa basmak gerçekten zor olsa gerek.
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