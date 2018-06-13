Eğer Call of Duty Black Ops 3 oynamadıysanız...
Eğer daha önce PlayStation'ınız üzerinde Call of Duty: Black Ops 3'ü oynamadıysanız, size iyi bir haberimiz var.
Yeni Call of Duty Black Ops 4'ü oynamak için heyecanlı olabilirsiniz ama eğer oyunun bir önceki sürümünü oynamadıysanız, PlayStation 4 için Black Ops 3'ü bedavaya alabilirsiniz.
Eğer bir PlayStation Plus üyesiyseniz, oyunu bugünden itibaren bedavaya indirmeniz mümkün. Seçeneğin hizmet üzerinde tam olarak ne zaman ortaya çıkacağı henüz açıklanmamış olsa da, ABD'de 11 Haziran, Birleşik Krallık ve Avusturalya'da da 12 Haziran tarihleri belirtiliyor.
Bu yeni oyun, XCOM 2 ve Trials Fushion gibi hizmet üzerinde açıklanan ve planlı bedava sunumlardan değil. Bu bedava oyun, E3 2018'deki yeni oyun tanıtımını kutlama amacı ile sunulmakta.
Bu hediye, 12 Ekim tarihinde yayımlanması beklenen Black Ops 4'ün yeni tanıtım videosu ile beraber duyuruldu. Başka bir deyiş ile serinin yeni oyununa geçiş yapmadan önce bir önceki oyunu oynamak için birkaç ayınız olacak.
Eğer Black Ops 3'ü almak istiyorsanız, belirtilen tarihlere kadar PS4'ünüze geçerek oyunu indirmenizde fayda olabilir...
Levent Öztürk
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