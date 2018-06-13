Eğer Call of Duty Black Ops 3 oynamadıysanız...

Eğer daha önce PlayStation'ınız üzerinde Call of Duty: Black Ops 3'ü oynamadıysanız, size iyi bir haberimiz var.

Call of Duty: Black Ops 3 oynamak istiyorsanız...

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