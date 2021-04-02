Eğer Siz de Huawei P50'yi Bekliyorsanız, Bu Haber Sizi Üzecek

Huawei'nin bir sonraki amiral gemisi olacak olan Huawei P50 modeli için biraz daha beklememiz gerekebilir. Peki, Huawei P50 ne zaman tanıtılacak?