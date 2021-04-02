Eğer Siz de Huawei P50'yi Bekliyorsanız, Bu Haber Sizi Üzecek

Bilindiği gibi Huawei P serisinin yeni modelleri her yıl mart ve nisan ayları arasında piyasaya sürülür. Ancak bu sene böyle olmayacak gibi. Görünüşe göre Huawei'nin sonraki amiral gemisi modeli Huawei P50'nin gelişini biraz daha bekleyeceğiz.
Bu yıl da her yıl olduğu gibi yeni P serisi modelinin (Huawei P50) bu sene mart ayında tanıtılacağı söyleniyordu. Ancak mart ayı geldi geçti ve bu süre zarfında da telefonun mayıs ayına ötelendiği haberleri ortaya çıkmaya başladı. Fakat geldiğimiz noktada Huawei P50 tanıtılmadı ve mayıs ayında da tanıtılacak gibi görünmüyor. Tanıtım haziran ayına bile kalabilir!
Peki, bu gecikme neden kaynaklanıyor? Sebebi elbette tahmin edilebileceği gibi bir kez daha ABD.
ABD'nin Huawei'ye karşı olan ambargosu hemen her alanda sürerken, bu defa da Huawei P50 konusunda Huawei'ye baskı uyguluyor. ABD'nin Çinli üreticilere yönelik ihracat kısıtlaması önemli tedarik zinciri sorunu halini almışken, Huawei P50 tanıtımının gecikecek olmasının perde arkasında bu konu yer alıyor. Buna ilişkin olarak telefonu muhtemelen haziran ayı öncesinde göremeyeceğiz.
ABD, Huawei'ye baskı uygulamaya devam ederken, diğer yandan Çinli şirket önemli başarılar elde etmeye devam ediyor. The Verge'in yayınladığı yeni rapora göre Huawei, Çin dışındaki pazarlardaki mücadelesinde 2021 yılında, şimdiye kadarki en yüksek 3 aylık gelirini kaydetmiş.
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