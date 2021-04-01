Düz Dünyacılara, 2.300 Yıl Öncesinden Gelen Tokat Gibi Cevap

21. Yüzyıl'da halen Dünya'nın düz olduğunu savunanlar var. Ama Milattan Önce 3. Yüzyılda bile Dünya'nın yuvarlak olduğunu anlayan, hatta çapını ölçen bilim insanları olduğunu biliyor muydunuz?