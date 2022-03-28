Ehliyet yenileme: Randevu nasıl alınır? Ücret nereye yatırılır? Son tarih!

Ehliyet yenileme son tarih için geri sayım sürüyor. 2022 yılının sonuna kadar, eski tip sürücü belgeleri değiştirilebilecek. Peki ehliyet yenileme için ne gerekli? Ehliyet yenileme ücreti nereye yatırılır?