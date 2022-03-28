Ehliyet yenileme: Randevu nasıl alınır? Ücret nereye yatırılır? Son tarih!

Ehliyet yenileme son tarih yaklaşıyor. Bu yılın sonuna kadar eski tip sürücü belgeleri değiştirilebilecek. Türkiye yeni tip sürücü belgesiyle 1 Ocak 2016'da tanıştı. Bu tarihten önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor.
Peki ehliyet yenileme için ne gerekli? Ehliyet geçerlilik süresi bitince ne olur? Ehliyet yenileme ücreti nereye yatırılır? Ehliyet yenileme randevusu ve merak edilen detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Ehliyet Yenileme Son Tarih
Ehliyet yenileme için son tarih 31 Aralık 2022 olarak açıklandı. Eski tip ehliyetini, yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.
Ehliyet Geçerlilik Süresi Bitince Ne Olur?
Ehliyet geçerlilik süresi bittiğinde, eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak.
Ehliyet Yenileme Randevusu Nasıl Alınır?
Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabilecek.
Randevu almak için başvururken İçişleri Bakanlığı şu hatırlatmaları da yapıyor:
- T.C.K.K, Pasaport ve Sürücü Belgesi başvurularınızı adresinizin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğünden yapma zorunluluğunuz yoktur. Başvurularınızı herhangi bir müdürlükten de yapabilirsiniz.
- Alınan randevuya gidilemeyecek durumlarda randevunuzu, randevu saatinizden en az yarım saat önce iptal ediniz. Aksi durumda aynı gün içerisinde (24 saat) ikinci bir randevu verilemez.
- Başvuru bedellerinin, başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, anlaşmalı yerlere yatırılması gerekmektedir. Ödemeye dair belge (makbuz veya dekont) gerektiğinde gösterilmek üzere muhafaza edilmelidir.
Ehliyet Yenileme Ücreti Ne Kadar?
Eski tip sürücü belgesi olanlar, 31 Aralık'a kadar belgelerini yenilemeleri durumunda 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ödeyecek.
31 Aralık 2022'den sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuranlar, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesi için başvurabilecek.
Ehliyet Yenileme Ücreti Nereye Yatırılır?
Başvurudan önce verilen değerli kağıt bedeli, vergi dairesi müdürlüklerine, "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresinden sanal POS uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılması isteniyor. 2 lira olan vakıf payı ise vergi dairelerinden veya https://ivd.gib.gov.tr adresinden tahsil edilmiyor.
Değerli kâğıt ve harç bedelleri;
• Maliye Bakanlığı vezneleri, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerine,
Vakıf payı;
• Türk Polis Teşkilatının protokol yaptığı bankalara yatırılır.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nin internet sitesinde şu bilgiler yer alıyor:
Sürücü Belgesi Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Ücretleri
|Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde
|Ücret (TL)
|"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına
|2,00 TL
|"Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|13,00 TL
|Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde
|Ücret (TL)
|"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına
|65,00 TL
|"Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|280,00 TL
|İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin
|Ücret (TL)
|"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına
|65,00 TL
|"Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|280,00 TL
|"A, A1, A2, F" sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|370,40 TL
|"B" sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|1.116,90 TL
|"B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M" sınıfları için Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|1863,70 TL
Vakıf Hizmet Bedeli Ödemelerinin Yapılacağı:
Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesapları için TIKLAYINIZ
Değerli Kâğıt ve Harç Bedeli Ödemelerinin Yapılacağı:
Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesapları için TIKLAYINIZ
GİB Üzerinden Çevrimiçi Ödeme Yapmak için TIKLAYINIZ
Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Belgeler
- Eski sürücü belgelerini yenilemek isteyenler belgelerini başvuru esnasında ibraz edecek.
- Başvurudan önce verilen değerli kağıt bedeli, vergi dairesi müdürlüklerine, "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresinden sanal POS uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılması isteniyor. 2 lira olan vakıf payı ise vergi dairelerinden veya https://ivd.gib.gov.tr adresinden tahsil edilmiyor.
- Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, yetkili sağlık kuruluşlarına giderek "sürücü olur" raporu alması gerekiyor.
- Alınan sağlık raporları 2 yıl geçerli olup sürücü belgelerini yenilemek isteyenler bu raporları kullanabilecek.
- Yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapacak kişinin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması bekleniyor. Sistemde adresi bulunan kişiler, teslim sürecinde yurt içinde verecekleri herhangi bir adrese sürücü belgelerinin teslimatını isteyebilecek.
- Ayrıca yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapacaklardan son 6 ay içerisinde çekilen biyometrik fotoğraf da isteniyor.
Sürücü Belgesinin Kayıp/Çalıntı, Yıpranma, Kimlik Bilgilerinde Değişiklik vb. Nedenlerle Yenilenmesi İşleminde ise şu belgeler isteniyor.
- Kimlik belgesi
- Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
- Sürücü sağlık raporu
- Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı
- 1 adet biyometrik fotoğraf
- Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan
- Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
Randevu saatinizden en az yarım saat önce müracaat merkezinde bulunmanız gerekiyor.
Geçici Sürücü Belgesi Verilecek
Müracaat sonrası İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce basılan sürücü belgeleri, PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor.
Başvuruda bulunan kişilerin sürücü belgeleri kendileri ulaşana kadar geçen sürede nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesiyle araçlarını kullanabiliyor. Eski sürücü belgesini yeni tip sürücü belgesiyle değiştirmek isteyen kişiler, başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurarak müracaatlarını yılın son aylarına bırakmamaları isteniyor.
Ehliyet Belgesindeki Fotoğraf Nasıl Olmalı?
İçişleri Bakanlığı, ehliyet belgesindeki fotoğraf nasıl olmalı sorusuna şu yanıtı veriyor:
Sürücü belgelerinde kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir. Sürücü belgesi başvurusunda kişinin ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedildikten sonra başvuru sahibine iade edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.
Kaç Yaşında Ehliyet Alınır?
1) M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,
2) A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,
3) A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20, gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21,
4) C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21,
5) D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 yaşını bitirmiş olmaları gerekiyor.
Bu arada ehliyet almak için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları gerekiyor.
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