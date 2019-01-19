Elife E8, 100MP Çözünürlüklü Kamera İle Gelebilir
DSLR kameralara taş çıkaracak bir kamera sensörü, beklenmedik bir üreticinin bir sonraki amiral gemisinde yer bulabilir
- Doğan Kürşat Aktaş
Akıllı telefon kameraları ve DSLR kameralar arasındaki savaş tüm hızı ile sürüyor. Hangi seçeneğin daha avantajlı olduğu konusunda tartışmalar sürse de en hızlı gelişen endüstri unvanını taşımaya devam eden akıllı telefonlar, DSLR kameraları teknik olarak birçok konuda geride bırakabilir. Bu iddiayı destekleyen son örnek, hiç beklenmedik bir cepheden geliyor.
En yüksek çözünürlüğü sunan cep telefonu kamerası unvanı, uzun süredir 41MP çözünürlük sunan lensi ile Nokia'nın ürettiği bir Windows telefonu olan Lumia 1020'ye aitti. Bu cihazı geride bırakmaya aday model ise Çin'den gelecek gibi görünüyor.
Gionee, Çinli üreticiler arasında Çin ve Hindistan pazarlarına yönelik uygun fiyatlı ürünler sunan üreticilerden biri ve firmanın amiral gemisi koltuğunda oturan Elife E7, yerini 23 MP çözünürlüğe sahip olan ve 100MP'lik fotoğraflar çekebilmenin yanı sıra 4K çözünürlüğünde video kaydetme yeteneğine de sahip olacak Elife E8'e bırakacak.
Bu noktada Elife E8'in piyasaya çıkışı oldukça geciken bir cihaz olduğunu hatırlatmakta fayda var. Elife E7'nin çıkışının ardından Gionee'nin Hindistan'daki operasyonlarından sorumlu olan Arvind Vohra, etkinlikte kendisine sorulan sorulara verdiği yanıtlarda bir sonraki amiral gemisi modelinin kendisini öne çıkaracak bir özelliğe sahip olacağından emin olunacağını öne sürmüştü. Bunun Gionee Elife E8'in gecikmesinin ardındaki sebep olma ihtimali bulunuyor.
Şirketin açıklamaları ve söylentilere dayanarak net bir sonuca ulaşmak henüz mümkün değil, ancak Gionee'nin söz konusu cihaz hakkında başka ne açıklama yapacağını beklemekten başka bir yol da görünmüyor. Şu an için belki de en önemli soru, bir akıllı telefonda gerçekten de 100MP çözünürlükteki bir kameraya ihtiyaç duyup duymadığımız. Bunun cevabı ancak cihazın tanıtılması ile ortaya çıkacak gibi görünüyor.
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