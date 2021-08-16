Elon Musk'ın Almanya İnadı: Tesla, Almanya'da Araba Üretecek

Elon Musk, Tesla'nın ilk Avrupa tesisini üretime sokmayı planlıyor. Reuters'ın haberine göre şirket, Almanya'dan gerekli onayları almış.
Elon Musk, Tesla için Almanya'nın başkenti Berlin'de 2019 yılında Gigafactory adında bir fabrikanın inşasına başlamıştı, ancak bu fabrika hem bürokratik engellere takılmış hem de COVID-19'un patlak vermesiyle beraber ertelenmek zorunda kalmıştı. Ancak görünüşe göre bu sene işler değişecek.
Elon Musk, Almanya ziyaretinde projeyi destekleyen Şansölye Angela Merkel'n yerini almayı hedefleyen muhafazakâr bir adayla bir araya gelmiş ve Tesla'nın yeni fabrikası hakkında görüşmüş. Henüz bu konuda nihai onayı alamamış olsa da, Musk gelecek hakkında umutlu.
Almanya'da Tesla'nın çok fazla destek gördüğünü sözlerine ekleyen Elon Musk, Deutschland'da olmaktan çok mutluyuz derken, şirketin bu sene ekim ayında üretime başlayabileceğinin sinyallerini verdi. Ancak ekim ayında Almanya'da başkanlık seçiminin yapılacak olması, işleri biraz daha geciktirebilir. Bekleyip göreceğiz.
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