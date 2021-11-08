Elon Musk'ın Düzenlediği Protesto Kokan İlginç Anketin Sonuçları Belli Oldu

Elon Musk'ın Twitter üzerinden düzenlediği ilginç anketin sonuçları belli oldu. Milyarderler vergisini protesto eden Musk'ın bu anketi, bakalım nasıl bir sonuç doğuracak...