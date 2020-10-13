En Gelişmiş Tehditler En Basit Yöntemlerle Bulaşıyor

Günümüzde kurumsal ağların derinliklerine sızmak isteyen siber saldırganlar her ne kadar gelişmiş teknikler kullansalar da, günün sonunda kullanıcıları tuzağa düşürmek için basit yöntemlerden yardım alıyor. Kurum genelinde doğru güvenlik yaklaşımlarını uygulayarak ve kullanıcılarınızı güvenlik zincirinin aktif birer halkası haline getirerek, her birini siber savunma hattınızı koruyan kahramanlara dönüştürebilirsiniz. Sophos Kıdemli Güvenlik Danışmanı John Shier'in yazısı.