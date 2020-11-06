En İyi 10 Ücretsiz Antivirüs Yazılımı - 2020

İnternete bağlı bilgisayarınızda zararlılara yönelik hiçbir korumanız yoksa, eşi nadir görülen bir cesarete sahipsiniz demektir. İyi antivirüslerin parayla satıldığını düşünüyor olabilirsiniz ve bu konuda haksız da sayılmazsınız. Ancak bir ev kullanıcısı için yeterli korumayı sağlayan pek çok ücretsiz sürüm bulmanız da mümkün.
Aşağıda bulacağınız ücretsiz antivirüsler, ücretli antivirüslerin bazı ek özelliklerini sunmasalar da, zararlı yakalamada çoğunlukla ücretliler kadar güçlüler. Elbette güvenlik denildiğinde her şey zararlıları bulmak değil, ancak bütçeniz ücretli bir antivirüse yetmiyorsa veya para ödeyeceğiniz yazılımı öncelikle denemek istiyorsanız, bu listemiz size yardımcı olacak.
İşte CHIP Online'ın seçtiği 2020'nin en iyi ücretsiz antivirüs yazılımları...
1. Avira Free Antivirus
2. AVG Anti-Virus Free
3. Kaspersky Free
4. Panda Free Anti-Virus
5. BitDefender Antivirus Free
6. MalwareBytes Free
7. Ad-Aware Antivirus Free
8. Avast Free Antivirus
9. Sophos Home
10. Windows Defender
1. Avira Free Antivirus
Av-Test'in sıkı test programlarından yüksek puanlar almayı sürdüren Avira Free Antivirus, test edilen tehditlerin yüzde 99,7'sini savuşturmayı başardı. Sisteminize genellikle fazla yük getirmeyen yazılım, temel güvenlik işlevlerini temiz bir arayüzle sunuyor. Yanlış pozitifleri son derece az olan Avira Free Antivirus, aylık ücretsiz 500MB VPN hizmeti de sunuyor.
Ücretli antivirüslere yakın işlevler sunan yazılımın belki tek olumsuz yanı, ücretsiz sürümü kullandığınızı zaman zaman size hatırlatması.
İndirin: Avira Free Antivirus
2. AVG Anti-Virus Free
AVG Anti-Virus Free'nin bir güvenlik yazılımı olarak çok iyi olduğunu söylemeliyiz. Ana ekranı oldukça kolay anlaşılan AVG Anti-Virus, sizi sadece indirdiğiniz tehditlerden değil, kötü niyetli bağlantılardan da koruyor. Ücretsiz sürümde gerçek zamanlı tarama, ek fidye yazılımı koruması katmanı, güvenli olmayan bağlantıları engelleme ve bilgisayarın performans sorunlarını tespit etmek için tarama gibi işlevler bulunuyor.
Ücretli Pro sürümünde daha çok güvenlik seçeneği ve daha güçlü indirme korumaları var, ancak ücretsiz sürüm çoğu PC kullanıcısı için yeterli güvenliği sunuyor.
İndirin: AVG Anti-Virus Free
3. Kaspersky Free
Kaspersky'nin Windows güvenlik yazılımının ücretli sürümü, çoğu zaman listelerin en tepesine çıkmayı başarıyor. Bazı özellikleri kırpılmış olan Kaspersky Free ise gizlilik koruması, güvenli ödeme sandbox'u gibi işlevleri terk ediyor ve PC'niz için temel bir güvenlik sunuyor. Böylece ortaya kullanımı çok kolay bir virüs koruması ortaya çıkıyor. Ücretli sürümdeki gerçek zamanlı tarama motorunu kullanan yazılım, sizi ücretli sürüme geçmeniz için pek rahatsız etmiyor.
İndirin: Kaspersky Free
4. Panda Free Anti-Virus
Panda Free Anti-Virus, PC'niz üzerindeki yükü en aza indirmeyi amaçlayan bir seçenek. Panda, gerçek zamanlı koruması ve basit kullanımıyla en iyi seçeneklerden biri. Ücretsiz sürümde gerçek zamanlı korumaile sınırlı da olsa VPN seçenekleri sunuluyor. Bir ev kullanıcısı için temel ihtiyaçları karşılamayı başaran yazılımdan daha fazlasını isteyenler ise, 4 farklı üst sürüme geçiş yapabiliyor; tabii ki belli bir ücret karşılığında.
İndirin: Panda Free Anti-Virus
5. BitDefender Antivirus Free
Zararlılara, casus yazılımlara ve çevrimiçi güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlayan BitDefender, güçlü ve sessiz antivirüsler arasında yer alıyor. Yazılım, kötü niyetli kodları algılamak için birkaç yöntemden faydalanıyor. Bunlar arasında yazılımların davranışlarını takip etmek, bağlantıları taramak, daha önce hiç rastlanmamış virüsleri bulabilme, PC'niz açılırken boot sektörünü tarama var.
Zahmetsiz bir araç olan BitDefender, PC'nizde başka şeylerle uğraşırken, çoğu zaman sizi rahatsız da etmiyor. Ancak şifre yöneticisi ya da ağ koruması gibi işlevler için, yine ücretli sürüme geçmeniz gerekiyor. Yine de, BitDefender Antivirus Free'nin, ücretsiz seçenekler arasındaki en iyilerden biri olduğu kesin.
İndirin: BitDefender Antivirus Free
6. MalwareBytes Free
MalwareBytes Free'yi istediğiniz kadar kullanabilirsiniz ancak gerçek zamanlı koruma işlevi ve pek çok işlev 14 gün sonrasında devre kalıyor. Yani programın en önemli işlevlerinin çoğundan mahrum kalıyorsunuz.
MalwareBytes, diğer programların kaçırdığı zararlıları yakalayıp yok etmekle ünlü, ancak süreniz dolduğunda ve ücretsiz sürüme geçtiğinizde, saldırılara karşı daha zayıf bir hale geleceksiniz. Bu yüzden yazılımı kısa vadeli bir kurtarıcı olarak kullanabilir veya denedikten sonra aylık 3,33 dolara Premium sürüme geçiş yapmayı düşünebilirsiniz.
İndirin: MalwareBytes Free
7. Ad-Aware Antivirus Free
Çoğu güvenlik yazılımı firması gibi Lavasoft da ücretsiz Ad-Aware Antivirus Free'yi ücretli sürüme yükseltmeniz umuduyla sunuyor. Bu yüzden araç içerisinde olta saldırısı koruması, ebeveyn denetimleri ve dijital dosya temizleyicisi gibi bazı gelişmiş özellikler yok. Sunulan özellikler arasında ise gerçek zamanlı koruma, indirmeleri tarama gibi temel işlevler var.
İndirin: Ad-Aware Antivirus Free
8. Avast Free Antivirus
Uzun süredir PC'leri koruyan araçlardan olan Avast'ın ücretsiz sürümü çok hafif ve oldukça hızlı. Yazılım, anti-zararlı korumasını kullanımı kolay bir parola yöneticisi, Wi-Fi ağınızın zayıf noktalarını bulabilen ev ağı izleme özellikleri ile geliyor. Çoğu ücretsiz yazılımda olduğu gibi burada da tüm özellikleri ücretsiz olarak kullanamıyorsunuz. Ücretsiz sürümde virüsleri ve diğer kötü amaçlı yazılımları engellemeniz, Wi-Fi güvenliğinde zayıf nokta taraması yapmanız ve ek fidye yazılımı güvenliği katmanına sahip olmanız mümkün.
İndirin: Avast Free Antivirus
9. Sophos Home
"İş düzeyinde güvenlik" sözcükleriyle kendini tanıtan Sophos Home içerisinde antivirüs işlevlerinin yanında ailelere yönelik bazı işlevler de var. Standart antivirüs ve anti zararlı işlevleri sunan yazılım içerisinde bir içerik kontrol işlevi bulunuyor. 10 PC'ye kadar merkezi yönetim işlevi sunan yazılım, çocuğunuzun web gezintisini kontrol altına almanızı sağlıyor.
Sophos Home Av-Test tarafından test edilmemiş olsa da, Av-Comparatives'e göre yetenekleri ortalamanın üzerinde.
İndirin: Sophos Home
10. Windows Defender
Muhtemelen pek çoğunuz biliyor olmalısınız ama bilmeyenler için tekrarlamakta yarar var: Windows 10'un içerisinde, dahili bir koruma aracı olan Windows Defender yer alıyor. Bu araç, siz Windows'u kurduğunuzda otomatik olarak devreye giriyor ve zaten temel bir koruma da sağlıyor. İşin ilginç yanı ise, bu işi fazlasıyla iyi yapabiliyor olması
Windows Defender'a güvenip, PC^nizi ona emanet etmeyi de seçebilirsiniz. Ama şunu hatırlatmakta yarar var; Wndows Defender, sunduğu işlevlerle yukarıdaki seçeneklere göre çok daha sade bir araç.
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