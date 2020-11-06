Tesla'nın, Bir Süre Önce İflas Etmenin Eşiğinden Döndüğü Ortaya Çıktı

Tesla, yola ilk çıktığı zamanlarda başarılı olamayacak gibi gözüküyordu ve pek çok analist bunu iddia ediyordu. Ancak şu anda, Koronavirüs salgını devam ederken bile şirket arka arkaya çeyrekler boyunca kar elde etmeyi başarıyor.
Tesla'nın iflasın eşiğine gelmesi konusunda ise CEO Elon Musk, Twitter üzerinde bir hayranına cevap verirken oldukça açık konuştu. Musk'ın söylediğine göre 2017 ve 2019 yılları arasında, daha net söylemek gerekirse Model 3'ün üretimi sırasında firma iflastan sadece bir ay uzaktaydı.
Neyse ki şimdilik durum Tesla'nın lehine değişmiş gibi gözüküyor. Model 3'ün üretiminin hızlanması ardından satışlar oldukça başarılı bir şekilde devam ediyor ve Model Y'nin de Tesla'nın üretim tesislerinin ölçeğini büyütmesine yardımcı olması bekleniyor.
Yine de, Tesla'nın karının çok büyük bir kısmının düzenleyici kredilerini diğer otomobil üreticilere satarak elde ettiğini de unutmamak gerekiyor. Diğer otomobil üreticilerinin kendi EV'lerini üretmeleri ile beraber bu kredilere olan talebin azalacağı kesin ve bu da Tesla'nın gerçekten araç satışlarından kar etmeye başlamasının gerektiği anlamına geliyor.
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