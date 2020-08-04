En iyi 6 dosya kurtarma programı

Yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları, sabit diskinizdeki bir arıza nedeniyle silinen fotoğrafları ya da sorun çıkartan bir USB bellekteki dokümanları geri getirmek istediğinizde, bu 6 programın üzerine yok. İşte silinen dosyaları kurtarmak konusunda uzman olan 6 çok iyi araç...