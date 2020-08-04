En iyi 6 dosya kurtarma programı

Hepimizin başına gelmiştir... Yanlışlıkla sildiğimiz bir dosyayı geri getirmemiz mutlaka gerekmiştir ve bu gibi bir durumda çaresiz kaldığımız çok olmuştur. Silinen dosyaları geri getirme, silinen fotoğrafları geri getirme, aslında zor bir iş ve garantisi de yok. Bu yüzden verilerinizi düzenli olarak yedeklemeyi unutmamanızda fayda var.
Ancak, verilerini düzenli olarak yedekleyen kullanıcıların bile ani veri kayıpları sonrasında sıkıntı yaşayabildikleri bir gerçek. Veri kaybını fark ettiğiniz anda söz konusu sürücüyü kullanmayı durdurmanız, büyük önem taşıyor. Veri kurtarma uzmanlarına para dökmeden silinen dosyaları geri getirme, başka bir deyişle silinen dosyaları kurtarma şansı için, etkilenen sürücüyü, kurtarma işlemine kadar hiç kullanmayın.
Bu yazımızda, yanlışlıkla silinen veya başka bir nedenle ortadan kaybolan verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olacak 6 başarılı veri kurtarma aracını, yani silinen dosyaları geri getirme programını sizler için sıraladık...
Dosya kurtarma programı: DMDE Free Edition
Farklı sürücü türlerinden veri kurtarabilen, bilgisayarda silinen dosyaları geri getirme konusunda uzaman olan DMDE Free Edition, sürücüyü seçtikten sonra Windows Gezgini'ne benzer bir ara yüzde kurtarabileceğiniz dosyalar arasında dolaşmanıza izin veriyor. Ücretsiz sürümde bazı kısıtlamalar olsa da, kurtarabileceğiniz veri miktar kısıtlanmıyor.
Dosya kurtarma programı: Recuva
Silinen dosyaları kurtarma dendiğinde akla gelen ilk araçlardan biri olan Recuva, tecrübeli kullanıcıların hemen geçebileceği bir sihirbaz arayüzüyle açılıyor. Arama işlevini, belirli bir konumu veya tüm sürücüleri içerecek biçimde çalıştırabiliyorsunuz. Tarama işlemi tamamlandığında kurtarabileceğiniz dosyalar, durumlarına göre puanlarıyla listeleniyor.
Dosya kurtarma programı: TestDisk
Başarılı bir dosya kurtarma programı olan TestDisk, 200'den fazla farklı dosya türünü bulup kurtarabiliyor. Sabit disklerden USB ve CD/DVD'lerden veri kurtarabilen araç, disk bölümlerini kurtarmak için de kullanılabiliyor.
TestDisk'in en önemli dezavantajı, komut satırından çalışması ve fareyle kontrol edilmemesi. Ancak araç, menüler yardımıyla size her adımda yardımcı oluyor ve dahası, diski salt-okunur olarak bağladığından yanlışlıkla kurtarabileceğiniz verileri silme olasılığınız bulunmuyor.
Dosya kurtarma programı: Power Data Recovery
En korkunç veri kayıplarından bir tanesi, tüm diski veya bölümü kaybetmek olsa gerek. Bu durum, çoğu zaman bölüm başlığının silinmesi ya da bölümün yanlışlıkla silinmesi sonucunda meydana gelir. Power Data Recovery ile diskinizi tarayıp, kayıp bölümleri geri getirebiliyorsunuz. Program yanıt vermeyi durdurmuş gibi görünürse endişe etmeyin, işlemin sonunda size bulduğu tüm bölümleri gösterecek ve onları kurtarma olanağı sunacak.
Dosya Kurtarma Programı: Disk Drill Data Recovery
Disk Drill Data Recovery, son zamanların en gözde veri kurtarma araçlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu araç ile silinmiş olan fotoğrafları, videoları, müzik dosyalarını, dokümanları ve çok daha fazlasını, dahili veya harici bir disk sürücüden, USB bellekten ya da bellek kartından kurtarabiliyorsunuz.
Disk Drill, aynı zamanda ISO, IMG veya DMG biçimlerinde imaj dosyaları da oluşturabiliyor. Böylece kaybettiğiniz dosyaları, oluşturulan bu kopya bölümler içinde arayabiliyor.
Dosya kurtarma programı: EaseUS Data Recovery Wizard
EaseUS Data Recovery Wizard, Windows Gezgini'ni hatırlatan kullanıcı dostu arabirimi ile dikkat çekiyor. Harici ve dahili disk sürücülerden veri kurtarabilen bu araç, USB sürücülerden, bellek kartlarından ve optik medyalardan da veri kurtarma imkanı sunuyor.
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