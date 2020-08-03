Tüm zamanların en iyi 100 dizisi... IMDb Top 100

Mutlaka izlenmesi gereken dizileri IMDb puanlarına göre listeledik. En popüler diziler listesi IMDb puanlarına göre 1'den 100'e kadar sıralanıyor. Listede dizi severlerin aşina olduğu çok sayıda dizi de var belki adını ilk kez duyacakları dizilerde de. İşte IMDb puanlarına göre en iyi diziler listesi top 100...
Listenin ilk sırasında Breaking Bad yer alıyor. İkinci sırada Game of Thrones, üçüncü sırada The Wire var. Daha yeni yapımlardan Dark 13.; Stranger Things 15. ; The Mandolorian 21. sırada yer alıyor. 5. sezonu beklenen ve final yapacak olan La Casa De Papel 43., Umbrella Academy 67. sırada. Yeni dizilerden Snowpiercer (2020) 98, Dark Desire 99, Cursed (2020) 100. sıradan listeye girdi. Listede bir dönemin efsane dizileri Dexter 29, Lost 49. sırada bulunuyor.
EN İYİ DİZİLER LİSTESİNDE İLK 3
BREAKING BAD (9.5)
Breaking Bad'de kanserden öleceğini öğrenen bir kimya öğretmeninin, ailesinin geleceğini garanti altına almak için metamfetamin üretip satmak üzere eski bir öğrencisiyle bir araya gelmesi konu edilir. Yaratıcısı Vince Gilligan olan dizinin başrollerinde Byran Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn yer alıyor. Lad Bible'ın kısa bir süre önce yaptığı ankette Breaking Bad, Game of Thrones'u geride bırakarak 21. yüzyılın en iyi dizisi seçilmişti.
GAME OF THRONES (9.3)
George R. R. Martin'in Buz ve Ateş'in Şarkısı adlı kitap serisinden uyarlanan film dünya genelinde çok büyük izlenme oranlarına ulaştı. Epik fantezi türündeki konusu ile dizi tarihine damgasını vuran yapımlardan Game of Thrones'ta Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington gibi isimler bir araya geldi. Dizi 2019 yılında 8 sezon, 73 bölümün ardından final yaptı. Westeros'ta Demir Taht için yapılan şiddetli mücadelelerin finalinde izleyenleri bir sürpriz karşılamıştı.
THE WIRE (9.3)
5 sezon, 60 bölüm süren The Wire izlendiği dönemde büyük fırtınalar kopartmıştı. Hatta dizinin fanlarına göre bazen belgesel havası da estiren The Wire tüm zamanların en iyi dizisi olabilir. Hatta bazı dergiler tarafından en iyi dizi seçildiği de oldu. Amerika'nın Baltimore şehrinde geçen dizi çok gerçekçi anlatımıyla Baltimore'un arka sokaklarındaki karanlık dünyaya, suçluların dünyasına bakış atmamızı sağlıyordu. Dizide her sezon yeni bir konu işlenir.
EN İYİ 100 DİZİ VE IMDb PUANLARI
İlk 100'deki diziler ve IMDb puanları şöyle:
- Breaking Bad (2008) 9,5
- Taht Oyunları (2011) 9,3
- The Wire (2002) 9,3
- Soprano Ailesi (1999) 9,2
- Avatar: Son Hava Bükücü(2005) 9,2
- Rick and Morty (2013) 9,2
- The Last Dance (2020) 9,2
- Sherlock (2010) 9,1
- True Detective (2014) 9,0
- The Office (2005) 8,9
- Sıkı Dostlar (1994) 8,9
- Fargo (2014) 8,9
- Dark (2017) 8,8
- Peaky Blinders (2013) 8,8
- Stranger Things (2016) 8,8
- Kara Ayna(2011) 8,8
- It's Always Sunny in Philadelphia (2005) 8,8
- The Boys(2019) 8,7
- Westworld (2016) 8,7
- Better Call Saul (2015) 8,7
- The Mandalorian (2019) 8,7
Star Wars dizisi The Mandalorian'ın yönetmen koltuğunda Jon Favreau oturuyor.
- Doktor House(2004) 8,7
- Downton Abbey(2010) 8,7
- The Crown(2016) 8,7
- Anarşinin Evlatları (2008) 8,6
- Park ve Bahçeler (2009) 8,6
- Mindhunter (2017) 8,6
- Utanmaz (2011) 8,6
- Dexter (2006) 8,6
- Doctor Who (2005) 8,6
- Star Trek: The Next Generation (1987) 8,6
- Mad Men (2007) 8,6
- Yellowstone(2018) 8,5
- Community (2009) 8,5
- Vikingler (2013) 8,5
- Suits (2011) 8,5
- Hannibal(2013) 8,5
- The Handmaid's Tale (2017) 8,5
- Kingdom Kingdom (2014) 8,4
- Doğaüstü (2005) 8,4
- Ozark (2017) 8,4
- Schitt's Creek (2015)8,4
- La Casa de Papel (2017) 8,4
- Modern Family (2009) 8,4
- The Last Kingdom (2015) 8,4
- Outlander (2014) 8,4
- Brooklyn Nine-Nine (2013) 8,4
- Billions (2016) 8,4
- Lost (2004) 8,3
- Homeland (2011) 8,3
- Annenizle Nasıl Tanıştım (2005) 8,3
- Prison Break (2005) 8,3
- Psych (2006) 8,3
- Lucifer (2016)8,2
- The Walking Death (2010) 8,2
- The Witcher (2019) 8,2
- Vampir Avcısı Buffy (1997) 8,2
- Criminal Minds (2005) 8,1
- The Big Bang Theory (2007) 8,1
- Cinayetten Paçayı Kurtarmak (2014) 8,1
- Gilmore Kızları (2000) 8,1
- Doom Patrol (2019) 8,0
- The Sinner (2017) 8,0
- The Blacklist (2013) 8,0
- Law & Order: Special Victims Unit (1999) 8,0
- American Horror Story (2011) 8,0
- Umbrella Academy (2019) 7,9
- How to Sell Drugs Online (Fast) (2019) 7,9
- Queen of the South (2016) 7,9
- His Dark Materials (2019)7,9
- Norsemen (2016) 7,8
- Breathe: Into the Shadows(2020) 7,8
- NCIS: Naval Criminal Investigative Service(2003) 7,8
- Bones (2005) 7,8
- Little Fires Everywhere (2020) 7,8
- The 100 (2014) 7,7
- The Alienist (2018) 7,7
- New Girl (2011) 7,7
- Vampir Günlükleri (2009) 7,7
- 13 Reasons Why (2017) 7,7
- Midsomer Murders (1997) 7,7
- The Flash (2014) 7,7
- Bir Varmış Bir Yokmuş (2011) 7,7
- Grey's Anatomy (2005) 7,6
- Agents of S.H.I.E.L.D. (2013) 7,5
- Hanna (2019) 7,5
- Stateless (2020) 7,5
- In the Dark (2019) 7,4
- Kör Nokta (2015) 7,4
- Perry Mason (2020) 7,3
- Absentia (2017) 7,3
- Stargirl (2020) 7,3
- Fear City: New York vs the Mafia (2020) 7,2
- Brave New World (2020) 7,0
- Savaşçı Rahibe (2020) 6,9
- The Order (2019) 6,8
- Gle (2009) 6,7
- Snowpiercer (2020) 6,7
- Dark Desire (2020) 6,5
- Cursed (2020) 5,8
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