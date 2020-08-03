Tüm zamanların en iyi 100 dizisi... IMDb Top 100

İzlemek için dizi önerilerimi arıyorsunuz? IMDb puanlarına göre en iyi dizileri bir araya getirdik. Farklı türlerin yer aldığı diziler arasından izlemedikleriniz varsa için bu liste bir alternatif olabilir... İşte IMDb'ye göre tüm zamanların en popüler, en iyi 100 dizisi: