En İyi 8 Android Telefon!
Piyasadaki Android'li telefonların sayısı seçim yapmayı zorlaştırıyor. Peki en iyileri hangileri? İşte bizim listemiz...
Android ve iOS rekabetinin Google tarafında çok farklı bir durum söz konusu - Android'li telefonların çeşitliliği inanılmaz derecede geniş. Samsung, LG, Sony ve HTC gibi firmalar, bu alanda en ön sırada yer alıyorlar. İşlemci gücü, yazılımsal işlevler ve farklı tasarımlar da işin içine girdiğinde, kendiniz için en iyi Android'li telefonu seçmek iyice zorlaşıyor. Seçim işini kolaylaştırmak için bugünün en iyi Android'li telefonlarını seçtik.
1. Samsung Galaxy S8
Samsung'un en son telefonlarından Galaxy S8, müthiş tasarımı, büyüleyici ekranı ve depoladığı işlem gücüyle ilk sıramızı hak ediyor. Cihazın 5,8 inç'lik ekranı neredeyse çerçevesiz. İris tarayıcısı ise telefonu gözlerinizle açmanıza izin veriyor.
2. Samsung Galaxy S8 Plus
Galaxy S8 Plus'ın 6,2 inç'lik çok geniş ekranı bazılarının hoşuna gitmeyebilir ancak bizce cihazın kullanımı kolay ve ikinci sıramızı hak ediyor. Biyometrik oturum açmadan 12MP kameraya Galaxy S8'de sevdiğimiz her şeyi Galaxy S8 Plus'ta da bulabiliyoruz.
3. LG V30
2016'nın G6'sını geliştiren V30, gelişmiş tasarım, daha büyük ve daha renkli bir ekranla geliyor. Tasarımı Samsung'un seviyesinde olmasa da LG V30, oyun oynamak, film izlemek, fotoğraf çekmek ve müzik dinlemek için harika bir telefon.
4. Samsung Galaxy Note 8
İlk dörtte üç Samsung telefonu biraz fazla gibi görünebilir ancak bunun nedeni, telefonların gerçekten iyi olması. Galaxy Note 8, yüksek fiyatı ve S8 Plus'a benzerlikleri nedeniyle S8 çiftinin yüksekliğine ulaşamıyor. Yine de telefon, sorunlu Note 7'nin ardından harika bir dönüş yapıyor. Note 8'in dördüncü sırayı hak etmesini sağlayan şeyler arasında eskisinden de iyi olan S Pen kalemi, uygulamaları yan yana kullanmanıza izin veren 6,3 inç'lik QHD Infinity Display ekranı var.
5. Google Pixel 2
Büyük ekranlı telefonlar herkese göre değiller. Bu yüzden ele sığacak büyüklükte ve amiral gemisi kadar güçlü bir telefon arayanlar, Google Pixel 2 gibi bir telefon satın almayı düşünebilirler. Ekran çerçevesi pek ince olmasa da Pixel 2'yi tek elle rahatça kullanabiliyorsunuz. Android 8.0 Oreo ile gelen cihaz, büyük ekranlı kardeşi Pixel 2 XL gibi 12MP kamera sunuyor.
6. Google Pixel 2 XL
Kamera kalitesi sizin için çok önemliyse, en iyi telefon kameralarından birine sahip olan Google Pixel 2 XL'yi mutlaka inceleyin. Cihazın arka yüzünün tasarımı ve tutuş hissi belki çok etkileyici değil ancak şimdiye kadarki en iyi Google telefonu olduğundan şüphe yok.
7. Sony Xperia XZ Premium
Canlı renklere sahip ekranı, güçlü kamerası ve uzun pil ömrüyle Sony Xperia XZ Premium, Sony tutkunlarının sabırla beklediği amiral gemisi telefon. Filmleri ve dizileri 4K çözünürlükte seyretmeyi sevenler, bunu XZ Premium'un 4K ekranında yapabilirler - listemizdeki diğer telefonların hiçbiri bu yeteneğe sahip değil.
Cihazın plastik kenarları "premium" adına pek yakışmasa da ön ve arka cam gayet şık ve karşımızda tam donanımlı bir Android amiral gemisi duruyor.
8. Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 10 Pro pil ömrüyle öne çıkıyor. İyi bir kamerayla gelen Mate 10 Pro, zengin kamera modları ve ayarlarıyla dikkat çekiyor.
Zeynel A. Öztürk
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