En iyi bilim kurgu filmleri! Gelmiş geçmiş, en iyi 63 bilim kurgu filmi

Film kategorileri içerisinde en çok tercih edilen tür bilim kurgu. Bilim ve teknoloji filmleri izlemeyi seven kişiler en iyi bilim kurgu listesini araştırıyor. Biz de bu sebeple ufuk açan , kesinlikle izlenmesi gereken, IMDB puanı en yüksek olan en iyi 63 bilim kurgu filmlerini sizler için derledik. Bilim kurgu filmleri önerileri arıyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz!

IMDb puanı en yüksek en iyi 63 bilim kurgu filmi

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

Haldır huldur imdb' den çıkan puanlara göre sıralama yapmışsınız da, Cronus dediğiniz filme 10 kişi puan vermiş. Biraz film bilen birilerine sorsanız o filmin ilk 5 arasında olmaması gerektiğini görürsünüz.

@23 Haziran 2020 13:56 bir de nathans kingdom var. Muhtemelen izlememişlerdir.

Prestige bilim kurgu mu ???

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