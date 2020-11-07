En iyi Türk komedi filmleri! Son yılların IMDb puanı en yüksek komedi filmleri!

Komedi filmleri Türk sinemasının olmazsa olmazı. En yüksek puanlı Türk komedi filmlerini arattığınızda karşınıza genelde eski Türk filmleri çıkar. Son zamanlarda çekilmiş Türk komedi filmlerinden izlemek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Sizler için son yıllarca çekilmiş IMDb puanı 7 ve üzeri en iyi Türk komedi filmlerini seçtik. en komik Türk komedi filmlerinden oluşan öneri listemize hemen başlıyoruz...
19- Eyvah Eyvah
IMDb Puanı: 7.0
Eyvah Eyvah konusu, Çanakkale'de yaşayan klarnet tutkunu Hüseyin'in başından geçecek maceralar. Safça bir karakteri olan Hüseyin (Ata Demirer), aşık olduğu kız Müjgan'ı ardında bırakıp bir yolculuğa çıkmak zorunda kalır. Bu yolculuk sonunda İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan (Demet Akbağ) ile karşılaşır. Yaşadıkları hem Hüseyin'in ufak dünyasını değiştirir, hem de Hüseyin'in hayatına girdiği insanların yaşamını...
18- Aykut Enişte
IMDb Puanı: 7,1
Aykut Enişte'nin konusu, evlilik hayali kuran yalnızlıktan yorulmuş Aykut'un yaşamı. Evlenmesine bir hafta kala dükanına hırsız giren Aykut, parasını kaybeder. Sigorta şirketi ile uğraş içine giren Aykut'un hayatı, sigortacı Gülşah ile tanışmasından sonra tamamen değişir. Yalnızlık çeken Aykut, bir anda iki aileye damat olacaktır.
17- Çalgı Çengi
IMDb Puanı: 7,1
Çalgı Çengi konusu şöyle: Ankaralı teyzeoğulları Salih ve Gürkan, çalgı çengi işleri ile para kazanıp hayatlarını sürdürmektedirler. Gittikleri son düğünde garip bir olay başlarına gelir. Önce düğün sahipleri ile sürtüşme yaşarlar, sonra düğünü basan mafya ile başları belaya girer.
16- Düğün Dernek
IMDb Puanı: 7,1
Düğün Dernek filmi konusu şöyle: Sivaslı Tarık, Letonya'da çalışıp para kazanmaktadır. Ülkede kalabilmesi için burada tanıştığı Monica ile bir an önce evlenmesi gerekir ve bu yüzden memleketi Sivas'a gelir. Tarık'ın babası oğluna sazlı sözlü düğün yapma gayretine girer. Bir sorun vardır, ailenin hiç parası yoktur. Düğünü yapana kadar türlü macera yaşayan Tarık'ı bir de düğün gecesi sürpriz beklemektedir.
15- Fasulye
IMDb Puanı: 7,2
Fasulye filmi konusu şöyle: Köyden şehire gitmek için otostop çeken Genç, kendini bir kiralık katilin arabasında bulur. Katil, kuryeden parasını almak için buluşma yerine gitmektedir, yolda bir kavga çıkar ve Genç korkup kaçar. Fakat kaçmasıyla beraber şüpheli konumuna düşer. Genç'i trajikomik olaylar beklemektedir.
14- Arif V 2016
IMDb Puanı: 7,2
Arif V 216 konusu şöyle: Uzayda yaşayan 216 adlı robot, insan olmayı hayal etmektedir. Dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif'in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Bu sırada da aşık olur. Robot olduğunu saklayarak yaşamaya başlar ama bu sırada kendisini kopyalamak isteyen bir iş adamı da aklını çelmektedir. Kandırılan 216'yı kurtarmak Arif'e düşer.
13. Kötü Kedi Şerafettin
IMDb Puanı: 7,2
Kötü Kedi Şerafettin şöyle: Sıradan bir Mart sabahında, kötü kedilerin en kötüsü, anti-kahraman Kötü Kedi Şerafettin, kadim yancıları Fare Rıza ve Martı Rıfkı ile mangal hazırlığındadırlar. Fakat evdeki hesap çarşıya uymaz... Zira Şero, aynı gün, babası Tonguç tarafından evden kovulur, bir dizi düşmanının saldırısına uğrar, hayatında ilk kez aşık olur dahası baba olduğunu öğrenir (tabii ki bunu kabullenmez!). Sorunların çözümü ise Rıza'dan gelir: Bundan böyle hayvan değil, insan gibi düşüneceklerdir!
12- Neredesin Firuze
IMDb Puanı: 7,3
Neredesin Firuze konusu şöyle: Hayri ve Osman, zamanının Unkapanı piyasasında aldıkları bir cevher duyumu ile harekete geçerler. Almanya'da yaşayan Ferhat adlı genci dinleyip ona kaset yaparak köşeyi dönmeyi planlarlar. Ferhat adlı genç Türkiye'ye gelir fakat ortaya bir de Firuze adlı kadın çıkar. Firuze zengin bir kadındır ve Ferhat'a yatırım yapmak ister.
11- Cinayet Süsü
IMDb Puanı: 7,3
Cinayet Süsü konusu şöyle: Cinayet Büro ekibinden Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin ilginç bir cinayet vakası ile karşılaşır. Peşpeşe cinayetler işlenmektedir ama ekip hiçbir ipucu bulamaz. Olayın çözümünde yardımcı olmak için suç uzmanı Dizdar Koşu, ekine katılır. Cinayetin çözülmesi için ekip yer yolu dener ve bu sırada komik olaylar yaşarlar.
10. Hokkabaz
IMDb Puanı: 7,4
Hokkabaz konusu şöyle: Cem Yılmaz'ın ticari komedi filmi yerine daha çok Avrupa sineması örneklerine benzeyen sevimli dramatik bir deneme ile beyazperde'ye çıktığı bu filmde, çocukluğundan beri sihirli şeylere ilgili duymuş olan İskender, dikiş tutturamamış genç bir adamdır. Israrla kendisinin bir sihirbaz olduğunu iddia etse de, yakın arkadaşı ve yoldaşı Maradona haricinde hiç kimse bunu kabul etmez ve küçümseyerek onun bir hokkabaz olduğunu iddia ederler. İskender'in babası Sait de, evladından utanmaktadır. Oğlunu hiç bir zaman takdir etmez, çünkü o da oğlunun yaptığı işten gurur duymamaktadır. Mecburi nedenlerden ötürü, İstanbul'dan kaçarcasına turneye çıkmak zorunda kalan ikili, yanlarına Sait'i de almak zorunda kalırlar. Baba ve oğul, bu turne sayesinde biraz olsun yakınlaşsa da, yaşanacak birbirinden ilginç olaylar, herşeyin farklı bir seyirde gitmesine neden olacaktır.
9. Pek Yakında
IMDb Puanı: 7,4
Pek Yakında konusu şöyle: Hayatını korsan DVD'cilik ve beraberindeki birtakım kanunsuz işlerle kazanan Zafer, bir gün karısından büyük bir posta yer ve anlar ki bu işleri bırakmazsa evliliği bitecekir. Kanunsuz işlere zinhar tövbe eden Zafer, ailesini geri kazanmak için figüranlık yaptığı eski 'oyunculuk' günlerine geri döner. Amacı o günlerden gelen sinemacı dostlarıyla yeniden bir ekip oluşturmak ve 1970'lerden beri çekilememiş fantastik bir proje olan "Şahikalar-Kötülüğün Sonu" adlı filmi çekmektir. Fakat kurduğun ekibin yetenekleri de bir noktada gelir takılır. Şimdi hepsini eğlenceli, komik ve bir o kadar da duygusal bir macera bekler.
8- Yahşi Batı
IMDb Puanı: 7,4
Yahşi Batı konusu şöyle: 19. yüzyılda Osmanlı yetkileri Aziz Bey ve Lemi Bey, saray tarafından Amerika'ya ir göreve gönderilir. Vahşi Batı'da yolculuk yapan iki kafadar, yolda haydutlar tarafından soyulurlar. Yolculuklarına ara verip hem saray tarafından kendilerine emanet edilen elması hem de paralarını geri kazanabilmek için çare ararlar. Ve çareyi çok para getirisi olan azılı suçluları yakalama işine girerler.
7- Limonata
IMDb Puanı: 7,5
Limonata filmi konusu şöyle: Eski tır şoförü Suat ölümcül bir hastalık geçirir ve yatağa düşer. Ölüm döşeğindeki Suat, oğlu Sakip'e ölmeden önceki son arzusunun yıllar önce imam nikahı ile evlendiği kadından olan çocuğunu görmek olduğunu söyler. Sakip babasının helallik almak istediği daha önce varlığını bile bilmediği kardeşini aramak için yaşadıkları Makedonya'dan yola çıkar İstanbul'a gelir.
6- Ölümlü Dünya
IMDb Puanı: 7,7
Ölümlü Dünya konusu şöyle: Mermer Ailesi, Haydarpaşa Garı'nda bir lokanta işleten kendi halinde bir aile gibi görünmektedir. İşin aslı Mermerler nesilden nesile dünya çapında kiralık katildir. Bir şekilde ailenin gerçek kimliği ortaya çıkar ve aile bunca yıl hizmet ettikleri oluşumdan kaçmaya çalışır.
5- Aile Arasında
IMDb Puanı: 7,8
Aile Arasında konusu şöyle: Birbirlerini hiç tanımayan ve aynı gün ilişkileri biten Fikret ve Solmaz komik bir şekilde karşılaşırlar. Solmaz, bir müzikhol vokalistidir ve kızı evleneceği sevgilisinden ailesini saklamaktadır. Fikret ise ruhsal sorunları olan eşi tarafından kapıya konmuş bir adamdır, kalacak yeri bile yoktur. Solmaz, Fikret'e karşılaşma sonrasında kalacak yer verir ve Solmaz'ın kızının düğün dernek işleri için olmadık entrikalar çevirmeye başlarlar. İzleyen hemen herkesin gülmeden duramacağı Aile Arasında'nın başrollerinde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Gülse Birsel yer alıyor.
4- Vizontele
IMDb Puanı: 8,0
Vizontele konusu şöyle: Televizyonun henüz Anadolu'ya yeni yayıldığı dönemlerde, tek eğlencesi yazlık sinema olan bir kasabaya televizyon gelir. Herkes bu yeni icadı merakla karşılar fakat kasabanın karakterlerinden Emin, televizyonun çalışma prensibini çözmeye çalışır. Bu sırada kasabada çeşitli komik olaylar yaşanır.
3- GORA
IMDb Puanı: 8,0
G.O.R.A konusu şöyle: Halı, kilim, travel işleri ile uğraşan kurnaz Arif, biraz üç kağıtçı bir tiptir. Bir gün halı almaya mekanına gelenlere halı satmaya çalışan Arif, karşısındaki kişilerin uzaylı olduğunu bilmemektedir. Arif uzaylılar tarafından kaçırılır. Gittiği gezegenden kaçıp dünyaya dönmesi gerekmektedir, fakat o kadar kolay değil. Bu sırada yaşadığı maceralar başına türlü iş açar... Başrollerinde Cem Yılmaz ve Ozan Güven yer alıyor.
2- Her Şey Çok Güzel Olacak
IMDb Puanı: 8,1
Her Şey Çok Güzel Olacak konusu şöyle, Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson'un sorunlu abi kardeş ilişkisini beyazperdeye yansıttığı bu özel filmde Nuri, gereksiz yere karıştığı bir kavga sırasında üç yıldır görmediği kardeşi Altan ile karşılaşır. Bu rastlantı; aradan geçen bunca zamandan sonra bu iki kardeş için sürpriz olmuştur. Birbirleriyle tamamen zıt iki karakteri simgeleyen bu kardeşler kaderin oyunu sonucu başlarına birtakım belalar saracak ve soluğu güneyde alacaklardır...
1- Pardon
IMDb Puanı: 8,2
Pardon konusu şöyle, üç kafadar sıradan bir hayat sürmektedir. İçlerinden İbrahim askerliği geç yapmıştır ve kaçak olarak yaşadığı dönemde üniformalı korkusu gelişmiştir. Askerliğini yapsa da aradan uzun yıllar geçse de bu korkuyu üzerinden atamaz ve bir gün tesadüfen gördüğü inzibatlara karşı şüpheli hareketler sergileyince, içeri alınır. Bu noktada üç kafadarın hayatı değişir. Cezaevine düşen kafadarlar artık yıllar sürecek bir hapis hayatına kurban olmuştur.
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Her şey çok güzel olacak (8,2) ve Pek Yakında (7,5) yı neden listeye yazmadınız?