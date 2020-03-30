Virüs konulu filmler neler? İşte gelmiş geçmiş en iyi 13 virüs konulu film

Corona Virüs'ü salgını, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi yani küresel salgın ilan edildi. Corona Virüs krizi, insanların akıllarına virüs konulu filmleri getiriyor. Virüs konulu filmleri IMDb notlarına göre listeledik. İşte virüs konulu en iyi 13 film!