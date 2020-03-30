Virüs konulu filmler neler? İşte gelmiş geçmiş en iyi 13 virüs konulu film

Çin'de ortaya çıkan Corona Virüs salgını dünyaya yayılmaya devam ediyor. Salgın binlerce insanı enfekte ederken, dünyanın içinde bulunduğu durum, insanların yaşadıkları endişe akıllara filmlerde yaşanan senaryoları getiriyor ve bir film senaryosunun içindeymiş hissi veriyor. Bir filmdeymiş gibi hissettiğimiz şu günlerde virüs konulu filmler de akıllara geliyor. İşte gelmiş geçmiş en iyi virüs konulu film!
Contagion (Salgın) - 2011
Contagion yani Türkiye'de gösterime giren ismi ile Salgın, 2011 yapımı bir film. Günümüzdeki Corona Virüsü salgınına Contagion filmi çok benzetiliyor. Contagion (Salgın) filminin konusu, insanlara hava ve solunum yoluyla bulaşan ve birkaç gün içinde öldüren virüs salgınını içeriyor. Dünyanın önde gelen tıp uzmanları bu virüs salgınına çare bulmaya çalışmaktadır. Bir taraftan salgınla mücadele edilirken, diğer yandan toplumun yaşadığı değişim de gözler önüne serilir.
IMDb Notu: 6.6
Blindness (Körlük) - 2008
Blindness, Türkiye'de Körlük adıyla yayınlanmıştı. Blindness yani Körlük'ün konusu şöyle: Bir göz doktoru birdenbire kör olduğunu söyleyen hastayı muayene ederken, körlük kendisine de bulaşır. Kısa sürede tüm şehirde görülmeye başlanan körlük, yalnızca bu doktorun eşine bulaşmaz. Doktorun eşi tüm sevdiklerini kurtarmaya çalışır.
IMDb Notu: 6.6
Outbreak (Tehdit) - 1995
Outbreak'in konusu bulaşıcı hastalık uzmanı Albay Sam'in, Zaire'de çıkan ölümcül virüsü araştırmaya başlaması. Sam, virüsü araştırdığında Amerika'ya kadar sıçrama olduğunu keşfeder. Önlem alınamazsa tüm Amerika'yı yok edecek kadar güçlü virüsü yok etmek için verilen mücadeleyi anlatan Outbreak, Tehdit ismiyle Türk izleyiciye sunuldu.
IMDb Notu: 6.6
The Flu (Grip) - 2013
The Flu, Türkçe ismi ile Grip'in konusu şöyle: Dünyada bilinmeyen bir hastalık ortaya çıkar. Bilenmeyen bir hastalık aniden baş gösterir, bölgesel yıkımlara sebep olur. Hastalık solunum yoluyla bulaşmaktadır ve hastalığı kaptıktan 36 saat sonra ölüm gerçekleşmektedir. Salgını kontrol altına alabilmek için bireyler çaresizlik içinde mücadele ederler.
IMDb Notu: 6.7
Resident Evil (Ölümcül Deney) - 2002
Resident Evil, Ölümcül Deney ismi ile Türkiye'de gösterime girmişti. Resident Evil, Türkiye'de en sevilen bilimkurgu filmlerinden biri olmuştu. Raccoon adlı şehirde Hive isimli bir genetik araştırma merkezi vardır. Bir gün araştırma için yapılan deney sırasında üretilen T-virüs tüm binaya yayılır. Virüs sonrasında insanlar zombiye dönüşmeye başlar. Virüsü yayan yapay zeka ile mücadele etmek çok kolay olmayacaktır. Resident Evil'in bu film sonrasında çekilen başka filmleri de bulunmakta.
IMDb Notu: 6.7
World War Z (Dünyalar Savaşı Z) - 2013
Türkiye'de Dünyalar Savaşı Z ismi ile yayınlanan World War Z'nin başrolünde Brad Pitt yer alıyor. Dünyalar Savaşı Z'nin konusu ise şöyle: Gerry Lane ailesiyle mutlu bir hayat sürmektedir. Bir gün yolda trafikte sıkıştığında yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu fark eder. Birleşmiş Milletler çalışanı olan Gerry, ailesini güvenli bir yere yerleştirir ve dünyayı kurtarmak üzere maceraya atılır. İnsanları zombiye döndüren virüse karşı zorlu bir macera Gerry'yi beklemektedir.
IMDb Notu: 7.0
28 Weeks Later (28 Hafta Sonra) - 2007
28 Weeks Later, sınıfındaki en kült filmlerden biri diyebiliriz. Türkiye'de de 28 Hafta Sonra ismi ile yayınlanmıştı. 28 Hafta Sonra'nın konusu ise şöyle: Rage virüsü İngiltere'ye yayıldıktan sonra aradan 6 ay geçer. Amerikan ordusu bölgede yardıma gelir ve karantina bölgelerine insanları yerleştirmeye başlar. Ülke baştan tekrar inşa edilecektir. Amerika ordusu düzeni yeniden sağlamış ve karantina altındaki bölgelere insanları tekrar yerleştirmeye başlamıştır. Ülke tekrar inşa edilirken, mülteci bir ailenin ferdi Rage virüsü taşıdığını saklamaktadır fakat gerçek çok kısa sürede ortaya çıkar.
IMDb Notu: 7.0
Perfect Sense (Yeryüzündeki Son Aşk) – 2011
Yeryüzündeki Son Aşk ismi ile Türk izleyici ile buluştu Perfect Sense. Perfect Sense'in (Yeryüzündeki Son Aşk) konusu ise şöyle: İlişkilere uzak iki insan Michael ve Susan birbiriyle yakınlaşmaya başlar. Aralarındaki kıvılcım alevlenirken dünyada salgın bir hastalık ortaya çıkar. Salgın hastalık yüzünden insanlar birer birer bütün duyularını kaybetmektedirler. Peki duyuların kaybolduğu bir dünyada birini sevmek nasıl mümkün olur?
IMDb Notu: 7.1
The Andromeda Strain (Andorema Esrarı) - 1971
The Andromeda Strain, Andorema Esrarı ismiyle Türkiye'de yayınlandı. Andorema Esrarı'nın konusu, Arizona yakınlarındaki ufak bir kasabaya düşen uydudan yayılan tehlike. Bu uydudan dünyaya ait olmayan ölümcül virüs serbest kalır. Kasabadaki herkes virüs yüzünden ölür. Durumu çözmek için bölgeye gelen bir grup doktor ve bilim insanı virüsü yok etmek için mücadele eder.
IMDb Notu: 7.2
Rec (Ölüm Çığlığı) - 2007
Rec, Türkiye'de Ölüm Çığlığı ismi ile izleyiciyle buluştu. Rec'in (Ölüm Çığlığı) konusu, gazeteci Angela'nın itfaiyeleri konu alan program yaparken gelen bir ihbar üzerine itfaiyecilerle olay yerine gitmesidir. Önce yaşlı bir kadının sıradan bir ev kazası geçirdiği sanılır fakat çok geçmeden işler karışır. Apartmanda yaşanan garip olaylar, gizemin kaynağına doğru Angela'yı götürmektedir. Filmin en etkileyici kısmı ise, kayıttaki kameramanın gözünden tüm filmi izlemek.
IMDb Notu: 7.4
Train To Busan (Zombi Ekspresi) - 2016
Train To Busan (Busanhaeng), Corona Virüs'ün dünyaya yayıldığı son günlerde, en çok akıllara gelen filmlerden biri oldu. 2016 yılında Zombi Ekspresi adıyla Türk izleyiciyle buluşan Train To Busan'ın konusu şöyle: Sok-woo, kızının doğum gününde, yoğun ısrarlara dayanamayarak, onu eski eşinin yanına götürmek üzere yaşadıkları Seul'den Busan'a doğru trenle yola çıkar. Güney Kore'deki zombi virüsünden etkilenen bir yolcunun trene binmesiyle, virüs hızlıca yayılır. Trende müthiş bir hayatta kalma mücadelesi başlamıştır. Sok-woo ve kızı, kapana kısıldıkları trende, zombilerden kurtulabilecek midir?
IMDb Notu: 7.5
28 Days Later (28 Gün Sonra) - 2002
28 Gün Sonra'nın konusu, bir araştırma laboratuvarından hasta şempanzelerden yayılan virüsün ortaya çıkardığı sorunlar. Bu tehlikeli virüs insanları zombiye çevirir, müthiş saldırgan canlılar haline getirir. Şimdi sıra hem virüsün yayılmasını engellemekte hem de bilincini kaybeden öldürme içgüdüsüyle hareket eden zombiye dönüşmüş insanlarla mücadele etmektedir. Virüsten kaçmaya çalışanlar bir sığınağa ihtiyacı vardır ve bu sığınaya insanların taşınması sırasında çok fazla sorun yaşanır.
IMDb Notu: 7.6
Twelve Monkeys (12 Maymun) - 1995
Brad Pitt ve Bruce Willis'in başrollerinde yer aldığı Twelve Monkeys, Türkiye'de 12 Maymun ismi ile yayınlandı. 12 Maymun'un (Twelve Monkeys) konusu, dünyada 5 milyar insanın ölümüne yol açan virüs. Hayatta kalan insanlar da yer altındaki sığınaklarda yaşamaktadırlar. Virüs için çözüm bulan insanlar zamanda geriye gidecek bir zaman makinesi icat ederler. Sıra makineyi test etmeye gelmişir.
IMDb Notu: 8.0
Okuyucu YorumlarıToplam 5 Yorum Giriş Yapın
I am legend'ı listede görmek isterdm
amerikan ordusu yardım eder, mülteciler hastalık taşır. hastayım bu filmlerde verilen mesajlara.
Listeye Ben Efsaneyim Koymamakla Efsane Hatta Yapmışsınız
I m legend ben efsaneyim neden girmemiş bu listeye???
i am legend - will smith?