En Pahalı Tesla İptal Edildi: Tesla Model S Plaid Plus Hiç Gerçek Olmayacak

Elon Musk'ın yaptığı açıklama, 1.000 beygir gücünde olacağı söylenen "en pahalı Tesla modeli" Model S Plaid'i bekleyenler için büyük bir hayal kırıklığı oldu.