En Pahalı Tesla İptal Edildi: Tesla Model S Plaid Plus Hiç Gerçek Olmayacak

Elon Musk, geçtiğimiz gün yaptığı duyuru ile Tesla Model S Plaid Plus'ın üretilmeyeceğini söyledi. Buna neden olarak da "bu modele ihtiyaç yok, zira standart Plaid modeli en az onun kadar iyi" gerekçesi öne sürüldü. Tesla Model S Plaid Plus'ın 1.000 beygir gücünde olması ve 0'dan 100 kilometreye 2 saniyeden kısa bir sürede çıkması bekleniyordu. Tam şarjla 832 kilometre menzili olacaktı. Ve tabii ki en pahalı Tesla olması bekleniyordu.
Bu durumda, Plaid serisinin en üst düzey üyesi standart, 119.900 dolarlık Model S olacak. Bu araç da Plus için sayılan özelliklere sahip, tek fark menzilinin 624 kilometre olması. Aynı seride bulunan Model S Long Range 670 beygir gücü üretiyor, 79.990 dolar fiyata sahip ve menzili 660 kilometre. Elbette her Model S'te bulunan uçak tipi direksiyon, 17 inç dikey dokunmatik ekran ve diğer teknolojik geliştirmelere sahip.
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