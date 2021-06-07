Donald Trump'ın Facebook Yasağında Yeni Karar: En Az 2 Yıl Facebook Yok!

Facebook, yaptığı yeni bir açıklama ile eski ABD Başkanı Donald J. Trump'ın hesabının en az iki yıl süreyle dondurulacağını duyurdu. Bu süre, Capitol ayaklanmalarını kışkırtma iddiaları ardından yasağın ilk olarak devreye girdiği 7 Ocak tarihinden başlayacak. Karar, Facebook'un yeni duyurduğu bir hesap dondurma poliçesinin sonucu olarak alınmış durumda.
Geçtiğimiz ay, sosyal medya devi yönetim kurulu Trump'ı yasaklama kararını desteklerken, bir kullanıcıyı süresiz olarak askıya almanın adil olmadığını düşündü ve bu nedenle Facebook'tan politikasını gözden geçirmesini ve daha uygun bir çözüm bulmasını istedi. Buna cevaben Facebook, yeni uygulama protokolleri duyurarak Facebook'un kullanım politikalarının ihlali üzerine, Donald Trump gibi bir halk figürünün hesabının iki yıl süreyle dondurulabileceğini ve bunu takiben, hesap dondurma süresinde bir uzatma olup olmadığına karar vermek için güncel duruma göre tekrar değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde eski Başkan'ın resmi blog'u "Donald J. Trump'ın Masasından" bölümünün kapatıldığı açıklanmıştı. Kıdemli danışmanı Jason Miller, Trump'ın yakında belirli bir sosyal medya platformuna katılacağını öne sürdü. Ancak bugünkü haberlerin ardından bahsi geçen bu platformun muhtemelen Facebook olmayacağı doğrulanmış görünüyor...
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