En Ucuz iPhone, iPhone XC Olabilir!

Apple'ın bu hafta tanıtacağı telefonlardan "en ucuzu" ile ilgili bilgiler ortaya çıktı!

En Ucuz iPhone, iPhone XC Olabilir!

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