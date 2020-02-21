En yeni motor modelleri ve aksesuarları Motobike Istanbul fuarında!

Bu yıl 12. kez kapılarını "Sıfır Karbon Fuarı" konsepti ile açan Motobike Istanbul yine en prestijli markaların ardı ardına yaptığı yeni model lansmanlarıyla renklendi. Ziyaretçiler bu yıl da önemli motosiklet markalarının yeni modellerine büyük ilgi gösterdi

En yeni modeller ve aksesuarlar Motobike fuarında

Messe Frankfurt Istanbul tarafından organize edilen ve Motul ana sponsorluğunda gerçekleşen motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en kapsamlı etkinliği Motobike Istanbul, İstanbul Fuar Merkezi'nde "Sıfır Karbon Fuarı" konsepti ile kapılarını açtı. Motosiklet ve bisiklet severlerin merakla beklediği fuarın açılışı Messe Frankfurt Istanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Motosiklet Endüstrisi Derneği Başkanı Bülent Kılıçer, Motul Türkiye Genel Müdürü Dmitry Bakumenko ve Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık tarafından yapıldı.

Fuar izlenimleri videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz. Messe Frankfurt Istanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım ile fuarı değerlendirdik, fuarın ilk gününden görüntülerle sizlerle paylaşıyoruz:

En yeni motor modelleri ve aksesuarları Motobike Istanbul fuarında!En yeni motor modelleri ve aksesuarları Motobike Istanbul fuarında!
Messe Frankfurt Istanbul tarafından organize edilen ve Motul ana sponsorluğunda gerçekleşen motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en kapsamlı etkinliği Motobike Istanbul, İstanbul Fuar Merkezi'nde "Sıfır Karbon Fuarı" konsepti ile kapılarını açtı. Motosiklet ve bisiklet severlerin merakla beklediği fuarın açılışı Messe Frankfurt Istanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Motosiklet Endüstrisi Derneği Başkanı Bülent Kılıçer, Motul Türkiye Genel Müdürü Dmitry Bakumenko ve Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık tarafından yapıldı. Fuar izlenimleri videomuzda Messe Frankfurt Istanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım ile fuarı değerlendirdik, fuarın ilk gününden görüntülerle sizlerle paylaşıyoruz. Kanalımıza ABONE olmak için CHIP Online'ı sosyal ağlarda takip etmek için tıklayın! Facebook Twitter Google+ Instagram Bu kanal CHIP Online'ın resmi YouTube hesabıdır! Türkiye'de eşi benzeri olmayan test merkezinin dürüstlüğü, güvenilirliği ve tarafsızlığı ile akıllı telefon, tablet, notebook, DSLR, kompakt ve 360 kamera, 3D yazıcı, LCD/LED televizyon, monitör, kulaklık, ses sistemi, modem, router, klavye, fare, VR ve AR gözlük, drone, hoverboard ve benzeri ürünler ya da hizmetler için bir satın alma danışmanı kimliği ile de ön plana çıkan CHIP Online, piyasaya çıkan en yeni ürünleri Youtube kanalından herkesten önce inceleyip test ederek takipçilerin beğenisine sunuyor. Türkiye'de bilişim sektörüne yön veren editörleri ile her ay bilgisayar ve teknoloji konusunda merak edilen her şeyi eğlenceli ve herkesin anlayabileceği sadelikteki dili ile bir araya getiriyor. Teknoloji konusunda ister yeni olsun ister uzman, teknoloji ile ilgilenen herkes Youtube kanalımızda kendisine uygun bir içerik bulabilir. Türkiye'nin en iyi teknoloji içeriği için

Prestijli Markaların Fuarı

Bu yıl 12. kez kapılarını "Sıfır Karbon Fuarı" konsepti ile açan Motobike Istanbul yine en prestijli markaların ardı ardına yaptığı yeni model lansmanlarıyla renklendi. Ziyaretçiler bu yıl da önemli motosiklet markalarının yeni modellerine büyük ilgi gösterdi. Dört gün boyunca devam edecek fuarda motosiklet tutkunları; BMW, Brixton, Ducati, Honda, Harley Davidson, KTM, Kral, Kuba, CF Moto, Vespa, Volta, SYM, Bajaj, Peugeot, Polaris, Moto Gusto, Mondial, Husqvarna, Triumph, TVS, Yamaha, Yuki gibi dünya devleri ve daha birçok prestijli markanın yeni modellerini yakından görme fırsatı yakaladı. Messe Frankfurt Istanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım "Dünyanın lider fuar organizatör şirketi Messe Frankfurt'un portföyündeki ilk motosiklet fuarı olan, sektörün en önemli organizasyonu Motobike Istanbul'a ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Motobike Istanbul'da bu yıl 24 ülkeden 285 markayı ağırlıyoruz. Her yıl motosiklet satışlarının yüzde 40'ı 4 gün süren fuarımızda yapılıyor. Bunun yanı sıra, Motobike Istanbul, motosiklet firmalarının satışlarına bütün yıl boyunca olumlu katkı sağlamaya devam ediyor. Sektörün önde gelen dernekleri ve sponsorlarımızın da destekleriyle hedefimiz fuarımızı her yıl bir adım daha ileri taşıyarak sektöre fayda sağlamaya devam etmek. Bu yıl 100 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz" dedi.

Messe Frankfurt Istanbul'un 2019 yılında başlattığı 'Karbonsuz Uçuş' projesiyle sürdürülebilirliğe destek verdiğini kaydeden Yardım, "Ege Orman Vakfı ile işbirliği içerisinde hayata geçirdiğimiz projemiz kapsamında önemli miktarda fidan diktik ve dikmeye devam edeceğiz. Türkiye'de düzenlediğimiz etkinlikler için 'Sıfır Karbon Fuarı' projemiz devam edecek. Motobike Istanbul dünya çapında katılımcıya ve ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Otomobillere göre onda bir oranında düşük karbon salınımı ile çevre dostu olan ve trafik sorununa kalıcı çözüm sunan motosiklet kullanımını destekleyen fuarımızda bu yıl hedefimiz katılan ve ziyaret eden kişilerin karbon ayak izini hesaplayarak fidan dikmeye devam etmek. Bu proje ile Türkiye'nin ilk 'Sıfır Karbon Fuarı' projemizi başlatmış olacağız" diye konuştu.

Büyük markalar sponsorluk yarışında

Motobike Istanbul 2020'nin ana sponsoru madeni yağ sektörünün dev markası MOTUL olurken, Garanti BBVA fuarın Platinum ve Academy Sponsoru, Aytemiz Akaryakıt Sponsoru, Quick Sigorta Sigorta Sponsoru, OMM Eğitim Sponsoru, Metro FM ise Radyo Sponsoru oldu. Ziyaretçilere ve sektöre hazırladıkları aktiviteler ve sundukları hizmetlerle fuara değer katan sponsorlar, dört gün boyunca motosiklet ve bisiklet tutkunlarının heyecanına ortak olacak.

Seminer ve etkinlik programlarıyla Motobike İstanbul bir fuardan çok daha fazlası

Her yıl olduğu gibi bu yıl da seminer ve gösteri programları ile Motobike Istanbul ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Açılış günü motosiklet akrobasi gösterileri ile nefes kesen Birkan Polat, fuar boyunca gösteri alanında motosiklet tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Bu yıl ziyaretçiler, gösteri alanında uzaktan kumandalı motosikletler ile gerçekleşen MiniGP Yarışı ile unutulmaz bir deneyim yaşayarak sürpriz hediyeler kazanma fırsatı yakalıyorlar. "Motobike Academy" kapsamında, konusunda uzman kişilerin yer alacağı yoğun bir söyleşi ve eğitim programı da Motobike Istanbul'da ziyaretçileri bekliyor. Motosiklet sürüş eğitimleri, motosiklet ve müzik üzerine sohbetler, Motovloggerlar ile söyleşiler "Motobike Academy" kapsamında yer alacak konuların bazıları. Sektörün önemli isimleri dört gün boyunca Yiğit Top'un moderatörlüğünde gerçekleşecek programlarda ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek.

Custom motosiklet güzellik yarışması ilk kez düzenleniyor

Motobike Istanbul'da bu yıl birçok ilke imza atılıyor. Fuarda, Airbrush İstanbul tarafından özel tasarlanacak iki adet Motobike Istanbul kaskı sosyal medya üzerinden yapılacak çekilişle hediye edilecek. Custom alanında ise Çağlayan Coşar tarafından fuar için özel tasarlanan ve gravür sanatıyla yapılan Joker konseptli çalışma gibi özel motosikletler sergilenecek. Motobike Istanbul'un en ilginç etkinliklerinden biri de bu yıl ilk kez gerçekleşen Custom Motosiklet Güzellik Yarışması olacak. Yoğun ilginin olduğu yarışma ile ilgili detaylara www.thecustomfest.com adresi üzerinden ulaşılabilir

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