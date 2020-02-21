En yeni motor modelleri ve aksesuarları Motobike Istanbul fuarında!

Bu yıl 12. kez kapılarını "Sıfır Karbon Fuarı" konsepti ile açan Motobike Istanbul yine en prestijli markaların ardı ardına yaptığı yeni model lansmanlarıyla renklendi. Ziyaretçiler bu yıl da önemli motosiklet markalarının yeni modellerine büyük ilgi gösterdi