Epson, Metaverse'in Kapısını Aralıyor

Henüz hayatımıza çok yeni girmiş olan ve gelecekte mutlaka deneyimleyeceğimiz metaverse yani 'sanal ya da kurgusal evren' için şimdiden çalışmalar başladı. Burada gerçek hayatta yapabileceğimiz her aktivite, Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) gözlükleriyle birleştirilerek geliştiriliyor.
Son 10 yılda, yapay zekâ tabanlı yazılımlar, giyilebilir teknolojiler ve ofisi eve taşıyacak mobil teknolojiler hızla gelişiyor. Global teknoloji lideri Epson da bu alanda en doğru çözümleri sunan şirketlerden biri olarak çalışıyor. Baskı makineleri, tarayıcılar, projeksiyon cihazları ve yazılımlarının yanı sıra robotik teknolojiler, yapay zekâ tabanlı giyilebilir cihazlarla çözümler sunuyor. Epson, AR teknoloji altyapısı ile VR gözlüklerini geliştirirken öncelikle kullanıcı dostu ve sürdürülebilir özellikte ürünler tasarlayıp geliştiriyor.
Epson Görüntüleme Ürünleri Yöneticisi Mustafa Akmaz metaverse konusundaki çalışmalar için şöyle konuşuyor: "Bilim-kurgu filmlerindeki teknolojilerin gerçek olacağına inandık. Çünkü bilim-kurgu yerine insanların gelecek öngörüsü olduğunu düşündük. Örneğin ilk cep telefonu fikri "Uzay Yolu" filminden esinlenildi. Metaverse'in de hayatımızın bir parçası olacağına inanıyorum. Yani online alışverişin bu kadar artacağını kim bilebilirdi ama oldu, şimdi sıra online alışveriş sistemini metaverse'e taşımak yani uzaktan alışveriş yaparken aslında oradaymış gibi ürünleri sanal bir ortamda inceleyebileceğiz hatta deneyebileceğiz bile. Bu deneyimi merak edenlere önerim ''Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu'' filmini izlemeleri. Oradaki sanal pazar buna en güzel örnektir. Diğer bir kullanım alanı gerçek yaşamın bir yansıması yani günlük hayatımızı bir Avatar ile sanal evrene taşımak. Sanal gerçeklik oyunları olsa da şimdilik buna dair bilgilerimiz bilim kurgudan öteye geçemedi ama bir gün insanların zamanlarını (eğlence ve sanat gibi) burada geçirebileceğini düşünüyoruz. Yaşamın tamamen 'sanal evren' olarak tasarlanması ise şimdilik uzak görünse de 'Avatar' bize ilham veriyor. Epson olarak biz de akıllı gözlüklerimizle bu evrenin kapılarını aralamaya çalışıyoruz."
Gözlük dev bir monitör oldu
Epson, ilk Moverio akıllı gözlüklerinden on yıl sonra dördüncü nesil, binoküler, şeffaf Si-OLED teknoloji tabanlı artırılmış gerçeklik akıllı gözlüklerini çok yakın tarihte
duyurdu. Epson'un Moverio BT-40 modeli, USB Type-C bağlantısıyla donatılmış olarak geliyor. Bu da akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar gibi çeşitli uyumlu cihazlara bağlanabilmesi anlamına geliyor. Kişisel kullanım için harici bir monitöre veya projeksiyona benzer şekilde ikincil veya genişletilmiş bir ekran olarak kullanılabiliyor. Yüksek çözünürlüklü ekran daha canlı renkler sunuyor. Moverio BT-40, gizliliğin ve konforun önemli olduğu kamuya açık alanlarda çalışan ofis dışı kullanıcılar için ideal olan, yalnızca kullanıcı tarafından görülebilen geniş ve yüksek çözünürlüklü bir ekran avantajına sahip.
Kamera ve el feneri de var
Yeni Moverio BT-40S, özel yazılım entegrasyonu için Android üzerinden çalışan bir Akıllı Kontrolör seçeneği içeriyor. Moverio Akıllı Kontrolör, Google Play ile uyumlu ve çeşitli ticari uygulamalar için özel olarak üretildi. Entegre dokunmatik ekran, özelleştirilmiş kullanıcı arayüzleri, 2 TB'a kadar genişletilebilir bellek ve dayanıklılık için IPx2 derecesine sahip. Kumanda; dâhili Wi-Fi, Bluetooth, GPS, pusula, ivmeölçer, jiroskop, kamera, el feneri, mikrofon ve ses jakı içeriyor. Ayrıca, 5 saate kadar video oynatma özelliğine sahip yüksek performanslı bir şarj edilebilir pil de bulunuyor.
Metaverse'te ve şimdi nerede kullanılabilir?
Moverio BT-40S, şimdiden metaverse'in kapılarını aralayıp özellikle ziyaretçi deneyimleri, sağlık ve görsel sanatlarda geniş imkanlar sunuyor
Müzeler, tema parkları, tarihi alanlar ve diğer turistik yerler... Çünkü şeffaf akıllı gözlükler, AR veya yerleşik bir kamera kullanarak algılamaya gerek kalmadan gelişmiş sürükleyici deneyimler sunuyor.Daha geniş görsel ekran ve gelişmiş kullanıcı konforu kullanarak daha iyi alt yazı çözümleriyle izleyici deneyimini ve erişilebilirliğini artırmak isteyen tiyatrolar ve sinemalar da kullanabilir.Gelişmiş diş tarama çözümlerinden faydalanacak diş uygulamaları ve ameliyatlarında kulanıma uygun.
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