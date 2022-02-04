Samsung'un 2022 Model Galaxy A Serisi Telefonları Onaylandı

Bir yandan Samsung'un Galaxy S22 akıllı telefonlarını beklerken, diğer yandan gelecek Galaxy A serisi telefonları da gündemde. Samsung'un 2022 yılı içinde bir dizi Galaxy A serisi telefonu tanıtması bekleniyor ve bunlar arasında geçtiğimiz yılın favori modelleri arasında yer alan Galaxy A72 ve Galaxy A52'nin halefleri de var.
Görünüşe göre yeni Galaxy A serisi için çok beklemeyeceğiz. Rusya'dan gelen bilgilere göre Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy A33, Galaxy A73 ve daha önce görselleri de sızan Galaxy A53 onaylanmış.
SM-A135F/DS, SM-A235F/DS, SM-A336B/DS, SM-A536B/DS ve SM -A736B/DS model numaralarıyla tanımlanan telefonların hepsi çift SIM kart desteğine sahipken, Galaxy A33, Galaxy 53 ve Galaxy A73'ün 5G desteğine sahip olduğu da rapor ediliyor.
Telefonların ne zaman tanıtılacağı şu an belli değil. Ancak Galaxy S22 serisinin hemen akabinde bu telefonların tanıtım tarihi de netlik kazanacaktır.
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