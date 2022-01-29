Epson, Üretimde Yeraltı Kaynağı Kullanmayacak

Global teknoloji lideri Epson, Yıllık Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Rapora göre Epson, kısa vadede faaliyetlerinde yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçmeyi hedefliyor. Marka, 2050 yılına gelindiğinde ise faaliyetlerinin hiçbirinde yeraltı fosil kaynakları kullanmayacak.

Epson, Üretimde Yeraltı Kaynağı Kullanmayacak

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