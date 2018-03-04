Ericsson'dan Operatörlere 5G Talimatı!
Ericsson, operatörlerden 5G'ye geçiş için son hazırlıkları da tamamlamalarını istiyor!
- Levent Öztürk
Ericsson CEO'su Borje Ekholm tarafından söylenene göre 5G artık soyut bir kavram değil ve hızlı bir şekilde gerçeğe dönüşüyor. Barselona'da MWC 2018'de konuşan CEO, üst seviye mobil geniş bandın kullanım ölçeğine geçecek ilk kısım olduğunu ancak operatörler ile yeni neslin gerçek avantajları üzerine çalışacaklarını söyledi.
Geçtiğimiz 12 ay içerisinde 5G'nin detayları hakkındaki şüphelerde ciddi bir değişim yaşanmıştı ve bu değişimin açıklamalarından biri de ağın ticari kullanımına geçiş tarihinin 2020'den 2019'a çekilmesi olabilir.
Ericsson şimdiden 38 operatörle sözleşme imzalamış durumda ve 2018'in sonlarında ilk 5G sistemlerine hazır olmalarını bekliyor.
5G'nin gigabit hızlarını, devasa bir kapasite ve çok düşük bir gecikme ile sunması bekleniyor. Yaptığı konuşmada Ekholm, geçtiğimiz yıl içerisindeki stratejilerinin temelinde ve bu yıl ürünlerin ile teknolojilerinde tüketici geri bildiriminin yer aldığını belirtiyor.
Pek şaşırtıcı olmayan bir şekilde 5G'ye geçişin oldukça hızlı olacağı düşünülüyor ve bazı operatörlerin, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde hizmete geçmek için erken harekete geçmeleri şaşırtıcı olmayacak...
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
5G yi 5GB kotayla sunan işletmecinin lisansları iptal edilmeli. bu millete yazık yeter artık.