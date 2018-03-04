Ericsson'dan Operatörlere 5G Talimatı!

Ericsson, operatörlerden 5G'ye geçiş için son hazırlıkları da tamamlamalarını istiyor!

  • Levent Öztürk
Ericsson'dan Operatörlere 5G Talimatı!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

5G yi 5GB kotayla sunan işletmecinin lisansları iptal edilmeli. bu millete yazık yeter artık.

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