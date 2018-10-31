Eski Apple Pencil Yeni iPad ile Çalışmıyor

iPad Pro ile beraber tanıtılan Apple Pencil, eski iPad ile çalışıyor mu? Peki ya eski kalem yenisini destekliyor mu?

Eski Apple Pencil Yeni iPad ile Çalışmıyor

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