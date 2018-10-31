Eski Apple Pencil Yeni iPad ile Çalışmıyor
iPad Pro ile beraber tanıtılan Apple Pencil, eski iPad ile çalışıyor mu? Peki ya eski kalem yenisini destekliyor mu?
Apple'ın dün tanıttığı yenilenmiş iPad Pro'lar, ilk kez ciddi tasarım yenilikleriyle geldi. Daha geniş ekran alanı için Home düğmesinden kurtulan tabletin büyük olan modeli, ekran olarak aynı boyutta olsa da hacim olarak daha küçük.
Tanıtımda ortaya çıkan yeni Apple Pencil ve Smart Keyboard ikilisinden klavyenin eski modellere uymadığını tahmin etmişsinizdir. Ancak Apple Pencil'ın da eski modellerle uyumlu olmadığını belirtmekte fayda var. Tabletinizi güncellemeyi düşünüyorsanız, eski kalemin de yeni iPad Pro'yla çalışmayacağını söyleyelim.
Yeni Apple Pencil, tablete manyetik olarak yapışma ve bu sırada şarj olma gibi şık özelliklerle geliyor. Yani Lightning portundan şarj etme sıkıntısı artık yok. Zaten yeni iPad Pro modelleri Lightning yerine USB Type-C ile geldiği için böyle bir şey söz konusu olmayacaktı.
Yeni Apple Pencil, 129 dolar fiyatla satışa sunulurken eskisinin fiyatı, halen 99 dolar.
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