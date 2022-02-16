Eski Bilgisayarı Chromebook'a Çeviren İşletim Sistemi: Chrome OS Flex...

Google'ın hebüz yayınladığı Chrome OS Flex işletim sistemi, eski ve Windows için yeterli performansa sahip olmayan bilgisayarınızı sadece birkaç dakikada Chromebook'a dönüştürebiliyor!