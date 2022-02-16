Eski Bilgisayarı Chromebook'a Çeviren İşletim Sistemi: Chrome OS Flex...

Google 2020'nin sonlarında, bireysel kullanıcıların veya büyük kuruluşların eski Windows PC'leri ve Mac'leri Chrome OS cihazlarına dönüştürmesine olanak tanıyan CloudReady adlı bir ürün sayesinde adından söz ettiren Neverware şirketini satın aldı. Amaç, eskiyen bilgisayarınızı, Windows veya macOS'u eskisi kadar iyi çalıştırmıyorsa, bir Chromebook olarak kullanmanızı sağlamaktı. CloudReady, Google Neverware'i satın aldıktan sonra da kullanılabilir olmaya devam etti. Şimdiyse, uzun zamandır üzerinde çalışılan yenilenmiş hali ile hizmete tekrar açılıyor.
Adı Chrome OS Flex olarak değiştirildi ve CloudReady'nin Google'ın tüm koduna ve kaynaklarının desteğiyle yeniden oluşturulmuş bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Chrome OS Flex'in arkasındaki çalışma mantığı aynı. Bir web sitesini ziyaret ediyorsunuz, bir USB sürücüsüne yükleyebileceğiniz bir Chrome OS sistem görüntüsü indiriyorsunuz ve ardından bu sistemi bir PC veya Mac'te çalıştırıyorsunuz. İsterseniz bilgisayarı tamamen formatlayıp varsayılan işletim sistemini Chrome OS ile de değiştirebiliyorsunuz.
Chrome OS Flex şu anda herkesin kullanımına sunulmuş durumda, ancak Google, ürünü daha çok işletmelere ve eğitim kurumlarına yönelik olarak konumlandırıyor. Bu nedenle, Chrome OS Flex'in en büyük avantajlarından biri, BT departmanlarının, cihazları diğer Chrome OS donanımları gibi yönetmesine imkan vermesi. Flex, bir ağ üzerinden birden fazla cihaza dağıtılabiliyor ve BT departmanları, Google'ın Yönetici konsolu aracılığıyla her şeyi yönetebiliyor.
Chrome OS Flex'i denemek için buraya tıklamanız ve talimatları takip etmeniz yeterli...
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