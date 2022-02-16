Microsoft, Sevilen Maskotu Ninjacat ile Yollarını Ayırmaya Karar Verdi!

Microsoft, görünüşe göre 2015 yılında sahneye çıkan ve Clippy gibi kült bir karakter haline gelen Ninjacat ile yollarını ayırıyor. Redmondlu firma, bu haberle ilgili resmi bir yorumda bulunmazken The Register, konuya yakın kaynakların bu gelişmeyi doğruladığını söylüyor.
Microsoft açısından bakıldığında, Ninjacat hiçbir zaman şirket yönetimi tarafından resmi olarak tanıtılan bir karakter değildi. Bunun yerine, tek boynuzlu atın üzerine binen ve patisinde Microsoft bayrağı tutan bir kedi olan çıkartma, bazı Microsoft çalışanları tarafından eğlenceli bir proje olarak ortaya çıktı. Ancak bu, onun viral hale gelmesini engellemedi ve Microsoft Insider'lardan ve çalışanlarından bazıları, şirketin resmi olmayan maskotu olarak Ninjacat'ı "sahiplendi". Microsoft da o sırada tanıtıma katılıyor gibi görünüyordu ve Ninjacat için daha fazla arkadaş getirdi.
Microsoft, yakın zamanda Windows 11 Insider programının yenilenmesinin duyurusu sırasında tanıttığı Windows Insider için yeni bir resmi simgeye (yukarıda gördüğünüz) geçiyor. Blog gönderisini yazan Amanda Langowski şunları söyledi: "Windows'un geleceğini seven ve şekillendirmeye yardımcı olan insanlardan oluşan topluluğu temsil eden Windows Insider Programının yeni simgesini 3 Insider Kanalımızda: Geliştirme, Beta ve Sürüm Önizleme'de duyurmaktan büyük heyecan duyuyorum."
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