Eski Cep Telefonlarını Güvenlik Kamerası Yapmak!
Eski cep telefonunuz, CCTV'lerden daha iyi bir güvenlik kamerasına dönüşebilir!
Eski telefonunuzu ne yaptınız? Eğer bizim gibiyseniz, muhtemelen bir çekmecede duruyor ve birilerinin onu hatırlamasını bekliyor. Zamanında satmayı denediniz ama mağaza çalışanı kutusunun ve kablosunun da gerekli olduğunu söylemişti... Ama siz o kabloyu vermek istemediniz. Ayrıca zaten satın aldığınızın %0.5'i kadar bir fiyat sundukları için, başka bir yerde şansınızı tekrar denemek üzere telefonu eve götürdünüz. Ama bir daha hiç uğraşmadınız.
Bu durumdaysanız size güzel bir haberimiz var. Yeni bir uygulama ile, bu eski telefonunuz bir güvenlik kamerası olarak ikinci bir hayata kavuşabilir!
Manything uygulaması, eski püskü cihazınızı gerçek bir WiFi güvenlik kamerasına dönüştürüyor. Tıpkı Nest Cam IQ gibi, ama iPhone şeklinde olanı.
Manything'in CEO'su, bu fikrin nereden akıllarına geldiği sorusuna şöyle cevap veriyor: "2012 yılında çok ilginç bir döneme girmiştik ve bu dönemde akıllı cep telefonlarının kameraları, normal güvenlik kameralarından daha fazla çözünürlüğe ve sensörlere sahip olmaya başlamıştı. Daha 2013'ün sonunda bile bir milyar civarı, güvenlik kameralarından iyi çözünürlüklü eski telefon olduğunu düşünüyoruz."
Güvenlik kamerasına sahip çoğu kişi bunu hem görüntüleme hem de caydırıcı olması için kullanıyor. Ama tam şu anda bir güvenlik kamerasına ihtiyacınız varsa, örneğin kötü bir şeyin olmasını bekliyorsanız veya hâlâ oluyor olduğundan şüpheleniyorsanız, bu uygulama tam size göre olabilir.
Uygulama ücretsiz olarak indirilebiliyor ve kullanılabiliyor. Ama daha fazla kamera eklemek ve buluttaki diğer kullanıcıların paylaştığı ilginç görüntülere bakabilmek için ücretli üyelikler de var.
Evet, uygulamanın güzel bir yanı da sadece kötü olayları yakalamaya odaklı olmaması. Güvenlik kameralarına düzenli olarak yakalanan ilginç ve komik olaylar hepimizi eğlendirebiliyor. Uygulama, bunların da paylaşılmasına izin veriyor.
Uygulamanın Android sürümünü buradan, iOS sürümünü ise buradan indirebilirsiniz.
H. Hüseyin Öztürk
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