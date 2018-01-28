Eski Google Mühendisi İnternet Devini Topa Tuttu!
13 yılın ardından Google'dan ayrılmaya karar veren önemli isim, gider ayak internet devini topa tuttu!
İnsanların yıllar ilerledikçe değiştikleri kesin. Edinilen daha fazla tecrübenin ve Dünya hakkında öğrenilen – belki de çok fazla – bilginin insanları yavaşlattığı bile söylenebilir. Her geçen gün aslında Dünya'nın o kadar da saf ve renkli bir yer olmadığını öğreniyor ve hemen herkesin biraz olsun kötülüğe sahip olduğunu fark ediyoruz.
Uzun süredir bir Google mühendisi olan Steve Yegge de görünene göre Google'ın başına tam olarak bunun geldiğini düşünüyor. Firmadaki 13 yılının ardından ayrılma kararı alan Yegge, bir Medium yazısı aracılığı ile – firma için iyi bir tablo çizmese de – uzun bir Google'a veda mektubu yayınladı.
Yayınlanan bu mektupta Yegge, Google'dan ayrılmasının temel sebebinin artık firmanın yenilikler üretmemesi olduğunu söylüyor. Bu "suçlama" daha önce de teknolojinin en önde bulunan isimlerinden olan Facebook, Twitter ve pek çok kez Apple'a karşı yapılmıştı. Tabii ki bu noktada, Google'ın aslında bir reklam firması olduğnu hatırlamakta yarar var. Şu anda firma gelirinin %90'ı reklam kaynaklı olsa da, bir zamanlar bu oran %99'a ulaşmıştı.
Yegge'nin mektubunda belirtilene göre firmadan ayrılmasını etkileyen dört sebep bulunmaktaydı. Bu sebeplerin ilki, firmanın artık muhafazakar olmasıydı. Tabii ki bu tanımlama politik bir açıdan yapılmıyor. Yegge, artık Google'ın "risk almaktan ve gerçek yeniliklerden" korktuğunu söylüyor.
Ayrıca Yegge, Google'ın politikleşmesinden de yorulduğunu söylüyor. Bir kez daha, bu "politikleşme" siyasal bir anlam taşımıyor. Bunun yerine, firmanın içerisinde oluşan taraflar, bürokrasi ve firma içi tartışmalardan bahsediliyor. Yegge, bu boyuttaki bir firma için bu sorunun kaçınılmaz olduğunu kabul ederken, her şeyi yavaşlatmasından artık bıktığını söylüyor.
Yegge'nin bir diğer problemi ise Google'ı kibir ile suçlamasıyla ortaya çıkıyor. Yegge, "mütevazı insanlarla dolu bir firmanın halen kibirli olabileceğini anlamam yılları aldı" cümlesini kuruyor.
Değerlendirmesinde oldukça sert olduğu görülen Yegge, firmanın bir "dokunulmazlık" hissi ile dolu olduğunu ve bunun da "kayıtsızlık, 'burada icat edilmedi' sendromu, müşterilerle iletişimin kaybı ve kötü strateji kararı alma" gibi trajik sonuçlara sebep olduğunu düşünüyor.
Son olarak Yegge, firmanın en büyük problemi olarak gördüğü noktayı açıklıyor. Söylediğine göre Google, ürünlerini ve hizmetlerini kullanan kişilere hiç dikkat etmiyor. Yegge'nin cümlesiyle "Google, müşteri odaklı olmak yerine %100 rekabet odaklı bir hale geldi."
Levent Öztürk
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