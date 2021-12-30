Eski İngiltere Başbakanı Blair, Aşı Olmayanları "Ahmak" Olarak Tanımladı!

Bazı ülkeler tekrar tam karantinaya girerken ve bazı ülkeler kısıtlama getirmeyi reddederken, net bir şekilde belli olan tek şey var: Aşı, kendinizi COVID-19'dan korumanın en iyi yolu. Tabii ki, daha düşük bir oranda da olsa halen bulaşma gerçekleşebiliyor, ancak takviye aşı dozları yeni Omicron varyantına karşı korumayı önemli ölçüde artırıyor ve ayrıca ciddi hastalıklara karşı koruma sağlayabiliyor.
Yine de birçok kişi, takviye aşıyı ve hatta herhangi bir dozu olmamayı tercih ediyor ve İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair'in bu tür insanlar hakkında bazı "özel sözleri" var.
Eski Başbakan geçtiğimiz gün Times Radio ile yaptığı röportajda "Açıkçası, şu anda aşılı değilseniz ve aşı olmamanız için herhangi bir sağlık nedeniniz yoksa, sadece sorumsuz değilsiniz, aynı zamanda ahmaksınız da. Gerçekten, öylesiniz "dedi. Blair, yeni Omicron varyantının çok bulaşıcı olduğunu, aşısızsanız sağlık hizmetini gereksiz yere zorlamanızın muhtemel olduğunu söyleyerek sözlerine devam etti.
Blair, daha sonra yaptığı diğer bir söyleşide ise "ahmak" kelimesini kullanmaktan pişman olduğunu söyledi. BBC Radio 4'ün PM programı ile yaptığı görüşmede "Muhtemelen dil kullanımımda pek de diplomatik değildim" dedi.
Birleşik Krallık'ta günlük COVID-19 vakaları 100.000'in üzerine çıkarken, hükümet insanları yeni varyanta karşı korumayı önemli ölçüde artıracak takviye dozunu olmaya çağırıyor.
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