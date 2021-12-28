Windows 11'de Bir Garip Sorun Daha: Şimdi de Renk Sorunu Ortaya Çıktı!

Kısa süre önce Microsoft, Windows 11'de yeni keşfedilen bir renk hatasıyla ilgili bir bildirim yayınladı. Resmi Windows 11 bilinen sorunlar bültenine göre, sorun bazı görüntü düzenleme programlarını kullanırken belirli HDR ekranlarda ortaya çıkıyor. Win32 API'lerinin belirli koşullar altında renk oluşturması ile ilgili bazı uyumsuzluklar nedeniyle bu sorunun yaşandığı ve en yaygın olarak beyaz renkte göründüğü belirtiliyor.
Microsoft sorunun nedenini tam olarak açıklamış değil. Belki de güncellemeler sonrasında ortaya çıkmadı, zaten vardı ancak kimse farkında değildi. Bu problemden etkilenen bir Windows 11 kullanıcısı iseniz, Microsoft'un sorun için bir yama yayınlamasını beklemekten başka yapacak bir şeyiniz yok.
Microsoft, sorunu araştırdığını ve Ocak ayı içinde bir çözüm bulmayı beklediğini söylüyor.
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