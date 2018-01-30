Eski iPhone'unuzu Akılsız Telefona Çevirin
Neredeyse kullanılamayacak kadar yavaşlayan bir iPhone 4'ünüz varsa, "akılsız" telefona dönüştürerek ona yeni bir hayat verebilirsiniz!
Eğer yeni telefonların kalabalık arayüzlerinden sıkıldıysanız ve modern bir "akılsız" telefona ihtiyacınız varsa, bu teknik sayesinde eski iPhone'unuzu eski tip akılsız bir telefona çevirebilirsiniz. İhtiyacınız olan şeyler bir iPhone 4 ve bol miktarda sabır.
Bu fikrin temelinde iPhone 4'te bulunan gereksiz her şeyi kaldırmak yatıyor. Bu da iMessage, App Store, oyunlar, GPS, arka plan tazeleme, yedekleme, bağlantı senkronizasyonu ve Apple ID'den kurtulmak anlamına geliyor. Telefonunuzda kalan uygulamalar numara çevirici, mesajlar, takvim, hesap makinesi, kamera, fotoğraflar, müzik, ayarlar ve Safari olmalı.
Bu detaylı Reddit gönderisi, yapmanız gereken her şeyi anlatıyor. İlk olarak cihazın iOS 7.1.2'ye sahip olduğundan emin olun, daha yeni işletim sistemleri de bu işlem için uyumlu, ancak zaten 7.1.2 olan işletim sistemini güncellemenize gerek yok.
Reddit gönderisindeki adımları tamamlayıp telefonunuzu başarıyla Jailbreak ettikten sonra, Cydia uygulama mağzasından resimde gördüğünüz büyük ve basit arayüzü sağlayan HomescreenDesigner ve Springtomize 3 uygulamalarını indirebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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