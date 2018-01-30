Eski iPhone'unuzu Akılsız Telefona Çevirin

Neredeyse kullanılamayacak kadar yavaşlayan bir iPhone 4'ünüz varsa, "akılsız" telefona dönüştürerek ona yeni bir hayat verebilirsiniz!

Eski iPhone'unuzu Akılsız Telefona Çevirin

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