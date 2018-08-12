Eski Tweet'ler Nasıl Silinir
İşinizden kovulmak istemiyorsanız, çok eski de olsa bazı tweet'lerinizi silmek isteyebilirsiniz!
Disney, geçenlerde aldığı ani kararla Marvel evreni hayranlarını şok etti. Guardians of the Galaxy serisinin yönetmeni James Gunn, üçüncü filme yetişemeden, attığı 10 yıldan eski tweet'ler yüzünden işten çıkarıldı. Bu tweet'lerin nasıl ortaya çıktığı bilinmiyor, ancak içeriklerinde bulunan hakaretler dolayısıyla Gunn yönetmek kolduğundan inmek zorunda kaldı. Eğer siz de böyle bir kaderle karşılaşmak istemiyorsanız, eski tweet'lerinizi bir gözden geçirip temizlik yapmak isteyebilirsiniz.
Bunun için yapmanız gereken ilk şey, Twitter'da "Ayarlar ve gizlilik" sayfasını ziyaret edin ve "İçerik başlığı" altında bulunan "Tweet arşivin" seçeneği yanındaki "Arşivini iste" tuşuna tıklayın. Bir süre sonra Twitter e-posta adresinize indirebileceğiniz bir zip dosyası içerisinde tweet arşivinizi yollayacaktır.
Yerel yedeklemeyi tamamladıktan sonra sırada istemediğiniz tweet'leri bulup silebilirsiniz. Twitter'ın "Gelişmiş arama" aracını kullanarak anahtar gelimeler sayesinde istemediğiniz tweet'leri bulup silebilirsiniz.
Eğer tüm tweet'lerinizi silip Twitter'da yeni bir sayfa açmak istiyorsanız bunu üçüncü parti bir araç olan "Tweet Delete" ile yapabilirsiniz. Bu ücretsiz hizmet sayesinde kendi belirlediğiniz bir süreden sonra en son attığınız 3,200 tweet'i otomatik olarak silebilirsiniz, ya da isterseniz düzenli olarak eski tweet'lerinizin silinmesini sağlayabilirsiniz. Alternatif olarak "Cardigan" ve "TwitWipe" ücretsiz araçları da bulunuyor.
Ali Ruhi Öztürk
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