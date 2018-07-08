Esnek Telefon Galaxy X CES'te Gelebilir
Samsung'un katlanabilir ve esnek ekranlı telefonu "Galaxy X" önümüzdeki yıl CES'te duyurulabilir.
Samsung'un esnek ekranlı katlanabilir telefonu ile ilgili söylentiler bitmek bilmiyor. Yeni iddiaya göre marka, "Galaxy X" adlı esnek telefonunu önümüzdeki yıl Consumer Electronics Show'da tanıtacak. Bu bilgi Çinli sosyal medya sitesi Weibo'da Ice Universe adlı sızıntılarıyla ünlü hesap tarafından paylaşıldı.
Bu yıl gerçekleşen CES'te Samsung esnek ekran teknolojisinin prototipini sergilemişti, bu yüzden gelecek CES'te esnek bir telefonun kullanıma hazır olması mümkün görünüyor. Gelecek yıl aynı etkinlikte Galaxy S10'un duyurusu ve piyasaya sürülüşü gerçekleşmesi bekleniyor.
Ne olursa olsun Galaxy X'in Galaxy S10 satışlarını etkilemesi pek mümkün görünmüyor. Galaxy S10'un 1,800 dolar olacağı söylentileri, ayrıca katlanabilir esnek ekranlı bir telefonun hitap ettiği kitlenin farklı olması, iki telefonun satışlarının birbirleri ile çakışmasını önleyecektir.
Galaxy X'e rakip olabilecek tek cihaz olan Microsoft Andromeda ise iddiaya göre ya iptal edildi ya da çok geç bir tarihe ertelendi. Bu yüzden Samsung'un bu yeni fikri rakipsiz bir piyasada satacak olması başarı ile sonuçlanabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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