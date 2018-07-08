Esnek Telefon Galaxy X CES'te Gelebilir

Samsung'un katlanabilir ve esnek ekranlı telefonu "Galaxy X" önümüzdeki yıl CES'te duyurulabilir.

Esnek Telefon Galaxy X CES'te Gelebilir

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