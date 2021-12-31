Evde Yapılan COVID-19 Testleri İçin Kötü Haber! Sonuç Doğru Olmayabilir...

Evde yapılan COVID-19 testlerinin Omicron varyantını tespit etmek konusunda daha az etkili olduğu konusunda ciddi bir uyarı geldi!

  • Ercan Uğurlu
Evde Yapılan COVID-19 Testlerine Dikkat!

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