Evde Yapılan COVID-19 Testleri İçin Kötü Haber! Sonuç Doğru Olmayabilir...

Son 2 yıldır tüm dünyayı kasıp kavuran COVID-19, aşının geliştirilmiş olmasıyla etkinliğini kaybetmeye yüz tutmuşken, bir anda ortaya çıkan varyantlar korkutmaya devam ediyor. Bugüne kadar pek çok varyantı ile karşılaştığımız virüsün son varyantı olan Omicron ise belki de orijinal COVID-19'dan sonra en ciddi olanı. Ülkelerin yeniden yavaş yavaş kapanmasına ve tedbirleri artırmasına sebep olan Omicron, ülkemizde de görülmesiyle halk arasında endişe yaratıyor.
FDA tarafından yapılan açıklama ise Omicron hakkında önemli bir konuyu açığa çıkartıyor. Araştırmacılara göre, evde yapılan hızlı COVID-19 testleri son derece bulaşıcı olan yeni Omicron varyantını tespit etmekte o denli güvenli değil. Açıklama, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin Hızlı Teşhis programı tarafından yapılan ön çalışmalarına dayanıyor. Bu nedenle uzmanlar, olası semptomları gösterenlerin muhakkak bir tıp kuruluşuna başvurması gerektiğini söylüyor.
COVID-19 Semptomları Neler?
En yaygın semptomlar:
- Ateş
- Öksürük
- Yorgunluk
- Tat alma veya koku duyusunun kaybı
Daha seyrek görülen semptomlar:
- Boğaz ağrısı
- Baş ağrısı
- Ağrı ve sızı
- İshal
- Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
- Gözlerde kızarıklık veya tahriş
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