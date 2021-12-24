COVID-19'un Bir Yan Etkisi Daha Ortaya Çıktı: Sperm Kalitesi...

Yeni bir çalışma, COVID-19'un sperm kalitesini ve sperm sayısını etkilediğini ortaya koydu. Ama bazı iyi haberler de var...

COVID-19'un bir yan etkisi daha: Sperm kalitesi...

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