COVID-19'un Bir Yan Etkisi Daha Ortaya Çıktı: Sperm Kalitesi...

Hamile kalmak isteyen çiftlerin COVID-19'dan uzak durması için önemli bir neden var. COVID-19 enfeksiyonun sperm kalitesini ve sperm sayısını aylar boyunca sürecek şekilde düşürebildiği ortaya çıktı. Belçikalı bilim insanları tarafından gerçekleştirilen ve Fertility and Sterility journal dergisinde yayınlanan çalışmada ortalama yaşı 35 olan 120 aşılanmamış erkek yer aldı. Örnekler, COVID-19 semptomları geçtikten 52 gün sonra alındı.
İyi haberlerse, araştırmacıların spermlerde SARS-CoV-2'ye dair herhangi bir kanıt bulamamış olmaları. Bu da spermin COVID-19 için bulaştırıcı olmadığını gösteriyor. Ancak COVID-19, tıpkı grip virüsü gibi, spermlere zarar verebiliyor. Gripte, hasara neden olan yüksek vücut ısısıdır. COVID-19'un mekanizması net değil. Potansiyel olarak bağışıklık tepkisi ile bağlantılı olabilir.
COVID-19 sonrası ilk ayda, katılımcıların yüzde 37'sinde sperm sayısı azaldı ve bunların yüzde 60'ında hareket kabiliyeti azalmış spermler vardı. Bir ile iki ay arasında, sperm sayısı azalmış olan fraksiyon yüzde 29'du ve hareket kabiliyeti azalmıştı.
İki ay sonra, örneklenen erkeklerin sadece yüzde 6'sında sperm sayısı daha düşüktü ve bunların dörtte birinden fazlasında hareket kabiliyetinde azalma bulundu. Ekip, işlerin tekrar normale dönmesinin en az üç ay süreceğini söylüyor. COVID-19'un doğurganlık üzerindeki etkisini tam olarak anlamak için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulduğu da ekleniyor.
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