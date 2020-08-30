Excalibur ailesinin en geniş ekranlı üyesi çıktı!

En son teknolojik donanımları kullanıcılarla buluşturmaya devam eden Türkiye'nin güçlü markası Excalibur, oyun ve performans dünyasına yeni deneyimler sunan dizüstü bilgisayarı G780'i satışa sundu.