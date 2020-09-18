Excalibur Arena PUBG Lite Turnuvası Başlıyor!

Global arenanın en popüler oyunlarını oynayan amatör ve profesyonel oyun severleri bir araya getirmek amacıyla oluşturulan "Excalibur Arena" ilk turnuvasını PUBG ile birlikte DLive platformunda gerçekleştiriyor!