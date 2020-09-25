Excalibur'dan, Oyun Severlere Avengers Oyunu Hediyesi

Excalibur, 9. veya 10. Nesil Intel Core i5, i7 ve i9 işlemcili Excalibur satın alımlarında 300 TL değerindeki Marvel's Avengers oyununu tüm oyunculara ücretsiz olarak sunuyor.
Süper kahramanlık hikayesi
Square Enix ve Crystal Dynamics tarafından geliştirilen Marvel's Avengers oyunu farklı ve heyecanlı senaryosu ile uzun zamandır beklenen bir oyun. Marvel evreninin hayranlarına yepyeni kahramanlık hikâyeleri yaşatmaya hazırlanan oyun, hem tek kişilik hem de takım olarak oynanabiliyor.
Oyunda, dört kişiye kadar ekipler kurulabiliyor, kahramanlar kişiselleştirebiliyor, çeşitli güçler kullanılabiliyor ve güçler birbirleriyle birleşebiliyor. Square Enix ayrıca oyunun duygusal bir deneyim olduğunu da belirtiyor. Marvel's Avengers, A-Günü adı verilen Marvel evrenindeki bir şenlikte başlıyor. Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow ve Thor, bu önemli günde San Francisco'daki yeni merkezlerini ve deneysel bir enerji kaynağından güç alan kendi hellicarrierlerini tanıtıyorlar. Etkinliğe gerçekleştirilen saldırının sonucunda yaşanan trajediden sorumlu tutulan Avengers ekibi dağılıyor. Beş yıl sonra, bütün kahramanların yasa dışı olduğu bu dünyayı kurtarmak yine de dünyanın en kudretli kahramanlarına dönüşüyor.
Dünyayı kurtarmak artık elinizde
Aksiyon odaklı bir yapım olan Marvel's Avengers oyununda hikayenin gidişatına göre farklı karakterleri kontrol etme şansı bulunuyor. Bu karakterler arasında Ant-Man, Black Widow, Captain America, Hawkeye, Hulk, Iron Man, Ms. Marvel ve Thor gibi süper kahramanlar yer alıyor. Oyundaki Hero görevleri tek oyuncu odaklı iken, Warzone görevleri hem tek, hem de dört kişiye kadar eşli oynanabiliyor. Tüm görevler boyunca yapmanız gereken ise süper kahraman kadronuzu bir araya ve daha güçlü hale getirerek dünyayı kurtarmak.
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