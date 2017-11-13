Face ID Aşılabiliyor! İşte Kanıtı...
Eğer biraz paranız ve yeterli kaynağınız varsa, Apple'ın ballandıra ballandıra anlattığı Face ID'sini kandırmanız mümkün. İşte kanıtı...
Apple, güvenlik konusundaki yeni adım olarak, iPhone X ile hayatımıza giren Face ID sistemine güveniyor. Güvenlik sistemini bir ikiziniz olmadığı sürece aşmak pek kolay görünmüyor. Ama Vietnamlı bir firma şimdi, gerekli kaynağa sahip olunması durumunda sistemi aşmayı sağlayabileceğini gösterdi.
Güvenlik firması Bkav, özellikle uğraşarak 3D olarak yazdırılmış bir çerçeve, silikon bir burun ve biraz "özel işleme" kullanarak Face ID'yi kandırmaya çalıştı. Maske, taklit ettiği kişinin iPhone X'inin kilidini açmayı başardı!
Firma, bazı laptoplardaki benzer güvenlik önlemlerini de aşmıştı ve buna dayanarak yüz tanıma teknolojisinin yaygın kullanıma hazır olmadığını söylüyor.
Apple, Eylül ayında teknolojiyi iPhone X'in bir parçası olarak açıkladığında, Hollywood makyaj sanatçıları ve maske yapımcılarıyla çalışarak teknolojiyi güçlendirdiğini söylemişti. Ama görünüşe bakılırsa Bkav ile çalışmamışlar. Bir de tabi, Apple'ın teknolojiyi üretirken, üretimi kolaylaştırmak için biraz kırptığını unutmamak lazım.
Herkesin bir güvenlik firması kadar zengin olmadığı ve bu deneyde kullanılan maskelerden üretemeyeceği için, pek korkmanıza gerek yok. Görevimiz Tehlike tarzı bir casusun hedefi olmadığınız sürece muhtemelen iPhone X'iniz güvende.
H. Hüseyin Öztürk
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