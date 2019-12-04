FaceApp, "Potansiyel Bir Tehdit"

FaceApp'ı kullanmak eğlenceli olabilir ancak Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) göre Rusya merkezli uygulama, ülke için ulusal tehdit olma potansiyeline sahip.
Rusya merkezli uygulama FaceApp, fotoğraflardaki insanların daha yaşlı görünmesini sağlayabiliyor veya kişilerin yüzünü güldürebiliyor. FBI yardımcı direktörü Jill Tyson, New York'tan Demokrat Senatör Chuck Schumer'a mektubunda FaceApp'ın Rusya hükümetiyle bağlantılarını araştırdıklarını söyledi. Mektupta şu cümleler yer aldı:
"FBI, FaceApp gibi Rusya'da geliştirilen herhangi bir mobil uygulamayı veya benzeri ürünleri, topladığı verilere, mahremiyetine ve kullanım koşullarına ve hükümetin kullanımına sunulan yasal mekanizmalara dayanarak olası bir karşı istihbarat tehdidi olarak görmektedir."
FBI'ın bu cevabı, Schumer'ın 17 Temmuz'da FaceApp'ın çok popüler olduğu zamanda yazdığı bir mektuba yönelikti. FaceApp, ünlüler arasında da yaygın olarak kullanılmış, LeBron James gibi isimlerin kendilerini dijital olarak yaşlandırdıkları gözlenmişti.
FaceApp'ın topladığı veriyi kötüye kullandığına dair bir kanıt olmasa da, FBI yazılımın kendisinden çok geldiği yerden endişe ediyor. FBI'ın mektubunda uygulamanın casusluk yaptığına veya seçimleri etkileyecek bir davranışta bulunduğuna dair bir iddia veya kanıt bulunmuyor.
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