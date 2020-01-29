Facebook, 2 Milyar Kişiye Bildirim Gönderecek

Facebook, gizlilik konusunda imajını toparlamak için 2 milyar kullanıcısına bir "gizlilik kontrolü" bildirimi göstermeye hazırlanıyor.

Facebook, 2 Milyar Kişiye Bildirim Gönderecek

Facebook, 2020'de gizlilik konusunu ciddiye almak ve bu konuda sizi ikna etmek istiyor. Sosyal platform, bu kapsamda yaklaşık iki milyar kullanıcısına (2,45 milyar içinden) gizlilik ayarlarını gözden geçirmeleri için bildirim göndermeyi planlıyor.

Bildirimleri "birkaç hafta" içerisinde göndermeyi planlayan sosyal dev, bildirime dokunduğunuzda sizi yenilenmiş Gizlilik Kontrolü (Privacy Checkup) aracına yönlendirecek. Facebook'un 2,45 milyarlık bir kullanıcı kitlesi bulunduğundan bu bildirimi yakın gelecekte görme ihtimaliniz oldukça yüksek.

Firma, üçüncü parti uygulamalarla oturum açmaya yönelik bildirimleri ocak ayının başlarında göndermeye başlamıştı.

Facebook, bu güncellemelerle eriyip giden itibarını bir miktar geri getirmek istiyor. Cambridge Analytica skandalından üçüncü taraflara veri aktarımına firma, bir dizi gizlilik sorunuyla kullanıcılarını düzenli olarak sızdırıyor. Yenilikler, kullanıcıların içine biraz su serpebilir ancak Facebook'un skandallarının bir anda biteceğine inanmak, bugün pek akıllıca bir fikir gibi görünmüyor.

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