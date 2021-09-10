Facebook'un Akıllı Gözlüğü Ray-Ban Stories, Resmi Olarak Tanıtıldı!

Facebook, bir süredir beklenen akıllı gözlüğünü resmi olarak tanıttı. Ray-Ban Stories isimli gözlük, kullanıcılara fotoğraf ve video çekmek, maceralarını paylaşmak ve müzik dinlemek veya telefon görüşmeleri yapmak için yeni bir yol sunuyor. Facebook'un, gözlük devi EssilorLuxottica ile ortak geliştirdiği Ray-Ban Stories'in fiyatı 299 ABD dolarından başlıyor ve çevrimiçi olarak 20 farklı model içerisinden seçim yapılabiliyor. Gözlük, ABD'nin yanı sıra Avustralya, Kanada, İrlanda, İtalya ve İngiltere'deki perakende mağazalarından da satın alınabilecek.
Ray-Ban Stories akıllı gözlükleri, kullanıcının birinci şahıs bakış açısıyla görüntü ve video çekmesini sağlayan entegre, çift 5 MP kameraya sahip. Kullanıcılar, çekim düğmesini kullanarak veya Facebook Assistant sesli komutlarıyla eller serbest olarak fotoğraf ve 30 saniyeye kadar video çekebiliyor.
Gözlükte ayrıca dahili olarak bulunan kulaklıkların yanı sıra aramalar ve videolar için ses ve ses iletimi sağlayan üç mikrofonlu bir ses düzeni bulunuyor. Facebook, aramalarda arka plan sesinin neredeyse sıfıra indirildiğini ve bu sayede temiz bir görüşme yapmanın mümkün olabildiğini özellikle belirtiyor.
Ray-Ban Stories, yeni Facebook View uygulamasıyla eşleşerek kullanıcıların hikayelerini ve anılarını arkadaşları ve sosyal medya takipçileriyle sorunsuz bir şekilde paylaşmasına da olanak tanıyor. iOS ve Android'deki Facebook View uygulaması, akıllı gözlüklerde yakalanan içeriğin Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, TikTok, Snapchat ve daha fazlası dahil olmak üzere akıllı telefon uygulamalarına aktarılmasına, düzenlenmesine ve paylaşılmasına izin veriyor. Kullanıcılar ayrıca içeriği telefonlarına kaydedebiliyor ve oradan düzenleyip paylaşabiliyor.
Tüm bu özelliklerin arasında görmeyi beklediğimiz ama ne yazık ki olmayan eksiği ise muhtemelen fark etmiş olmalısınız. Evet, Sanal ve artırılmış gerçeklikten bahsediyoruz. Ray-Ban Stories'te ne yazık ki bu alanlar için bir özellik bulunmuyor.
Ray-Ban Hikayeleri, klasik Ray-Ban stillerinde (Wayfarer, Wayfarer Large, Round ve Meteor) 20 model olarak ve reçeteli gözlük ya da güneş gözlüğü olarak alınabiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın