WhatsApp Hakkında Şok İddia: Facebook Tüm WhatsApp Mesajlarınızı Okuyor!

Facebook, üzerine basa basa WhatsApp mesajlarını okuyamadığını iddia etse de, WhatsApp'ın bunu yaptığı, hatta mesajlarınızı okuyabilen moderatörleri olduğu ortaya çıktı. ProPublica'nın anlık mesajlaşma uygulaması ve Facebook hakkında yayınladığı raporunda ortaya çıkardığı şey tam olarak bu.
Anlık mesajlaşma uygulaması, bu yılın başlarında gündeme getirdiği yeni kullanıcı sözleşmesi ile tepkileri üzerine çekmişti. Ama şimdi ortaya çıkan bu durum, çok daha sert eleştiriler alacak gibi görünüyor. ProPublica, WhatsApp ve moderatörlerinin, uygulamanın iki milyardan fazla kullanıcısının mesajlarını gizlilik ve güvenlik gözetmeksizin okuyabildiğini söylüyor. Bu, WhatsApp'ın uygulamadan mesajları okuyabilen moderatörleri olmadığını açıklayan son duyurusunun hemen ardından ortaya çıkmış durumda.
WhatsApp 2014 yılında Facebook tarafından satın alındığında, verilerin artık güvenli olmadığına dair pek çok iddia ortaya atılmıştı. Ve şimdi, aradan geçen yılların ardından, bu kaygıların gerçek olduğu ortaya çıkmış olabilir.
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