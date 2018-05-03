Facebook Arama Geçmişi Nasıl Silinir
Facebook içinde kullandığınız arama özelliğinin geçmiş kayıtları nasıl silinir? Açıklıyoruz...
Diğer birçok çevrim içi hizmet gibi Facebook da tüm arama geçmişinizi saklıyor. Ancak merak etmeyin, isterseniz belli kısımlarını ya da tüm arama geçmişini silebilirsiniz. Facebook'un hakkımızda bildikleri ve paylaştıkları hakkında yakın zamanda bir çok şey öğrendik, ancak sürekli değişen gizlilik ayarları ve politikaları yüzünden hangi işlem için nereyi ziyaret etmek gerektiğini bulmak zor olabiliyor. Arama geçmişinizi silmek de bu gizlilik ayarlarından biri.
Eğer Facebook'u bir tarayıcıdan ziyaret ederseniz, arama geçmişinizi şu şekilde temizleyebilirsiniz:
- Profil sayfanıza gidin, sağ üstteki menü ok işaretine tıklayın.
- Buradan Hareketler Dökümünü ziyaret edin.
- Sol tarafta Filtreler kısmında bulunan "Fotoğraflar ve Videolar, Beğenme ve İfadeler, Yorumlar" seçenekleri altında bulunan Daha Fazla seçeneğine tıklayın.
- Menü genişlediğinde Arama Geçmişi seçeneğini görebilirsiniz, bu sayfada tüm arama geçmişinizi silebilir, ya da belli bazı aramaları tek tek de silebilirsiniz.
Eğer Facebook mobil uygulamasından arama geçmişinizi silmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edin:
- Profil sayfanıza gidin ve profil resminiz altında bulunan Hareket Dökümü seçeneğine dokunun.
- Ekranın en üstünde bulunan Filtre seçeneğine dokunun.
- Sayfayı aşağı kaydırın ve Arama Geçmişi seçeneğine dokunun
- Buradan tüm arama geçmişinizi silebilirsiniz, ancak isterseniz spesifik arama girişlerine dokunarak onları silebilirsiniz.
Facebook, arama geçmişinizi silmeden önce sizi uyarıyor ve geçmiş sayesinde daha iyi öneriler sunduğunu söylüyor. Ancak yakın geçmişte yaşanan olayları düşünürsek, bu o kadar da kötü bir şey olmayabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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