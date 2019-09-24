Facebook'ta Bir Dönem Daha Bitiyor
Facebook, sadece 9 ay önce hayata geçirdiği bu özelliği kapatacağını açıkladı. Hem de çok yakın bir zamanda...
- Levent Öztürk
Eğer henüz Facebook'un Grup Hikayeleri'ni kullanmadıysanız, bu konuda yalnız değilsiniz. Özelliğin, pek de ilgi çektiği söylenemez. Şimdi de sosyal ağın yorumcu Matt Navarra, 26 Eylül tarihinde Grup Hikayelerinin kapanacağını duyurdu. Daha sonrasında Facebook, hem var olan Hikayeleri silecek, hem de yeni hikayelerin oluşturulmasına izin vermeyecek. Kişisel Hikayeler ise oldukları gibi kalacaklar.
Facebook, grup özelliklerinin insanlara "eğlenceli ve kullanışlı yollarda bağlanmak" için olduklarını, "her zaman" topluluk deneyimlerini geliştirmek için yeni yollar aradığını söylüyor.
Grup Hikayelerinin kapanma öncesinde ne durumda olduğu net değil ancak Facebook'un bu özelliği ilk yayımından yaklaşık dokuz ay sonra kapattığı düşünülürse, çok kullanılmadığı anlaşılabiliyor. Hikayelerin genellikle kişiler olayları yansıttığı düşünülürse bunun şaşırtıcı olmadığı da söylenebilir. Ancak bu kapatma kararı ile birlikte, gruplara kendilerini ifade etmek için bir yol daha ortadan kalkmış olacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın