Facebook'tan Bir Önemli Transfer Daha!

Görünene göre Facebook, öne çıkan Twitch yayıncıları ile anlaşma yapmaya doyacak gibi değil. Aynı zamanda YouTube yayınları ile de bilinen Corinna Kopf, canlı yayınları için Facebook Gaming'e geçiş yapıyor. Hizmet üzerindeki ilk yayını ise bugün gerçekleşti. Kopf, bu kararı "oyunculuk kariyerini genişletmek" olarak açıkladı ve Facebook'u, hem kendisini bir kadın oyuncu olarak, hem de takipçilerini "güçlendiren" bir yer olarak tanımladı. Söylediğine göre Facebook, bu büyümeyi gerçekleştirmek için gerekli "destek ve araçları" sağlıyor.
Kopf'un Twitch üzerinde neredeyse 2,8 milyon takipçisi ve YouTube üzerinde 1,6 milyon üyesi olduğu düşünülürse Facebook'un kendi platformunda Kopf'u istemesi şaşırtıcı değil. Sosyal ağın canlı yayın payı halen çok küçük olsa da hızlı bir şekilde büyüyor ve Kopf, Facebook'un bu hızını korumasına yardımcı olabilir.
Firmanın çok fazla bir seçeneğinin olmadığını söylemek de mümkün. Şu anda yayın hizmetlerinin Ninja, Ewok ve CouRage gibi yayıncılara giderek daha fazla para ve esneklik sundukları ciddi bir serbest rekabet ortamı söz konusu. Twitch'in kendisinin de DrLupo ve TimTheTatMan gibi yayıncıları elinde tutmak için ciddi miktarlarda ödeme yapmaya başladığı biliniyor.
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