Facebook'un Calibra Logosuna Benzerlik Davası
Facebook'un kripto para şirketi Calibra'nın logosu, "benzerlik" iddiasıyla mahkemeye taşındı!
Facebook'un şüpheyle bakılan Libra projesi, şimdi yeni bir sorunla uğraşmak zorunda. Bankacılık firması Current, Facebook'un Calibra yan kuruluşunu logo benzerliği nedeniyle mahkemeye taşıyor.
Calibra, Facebook'un kripto para planlarını yürütmek ve bir dijital cüzdan geliştirmek üzere kurulmuştu. Current'ın açtığı davaya göre Calibra'nın logosu "sadece kafa karıştırıcı düzeyde benzemekle kalmıyor. Logo, Current Marks ile neredeyse aynı."
İlginç bir nokta, iki logonun da San Francisco merkezli Character tarafından yapıldığını iddia edilmesi. Character'in adı, davada sanık olarak geçiyor. CoinDesk'e göre Current, logo için başvuruyu 26 Haziran'da, Calibra ortaya çıktıktan birkaç gün sonra yapmıştı.
Bununla birlikte Current'in CEO'su Stuart Sopp, Calibra neredeyse ortaya çıkar çıkmaz logonun benzerliğinden bahsetmişti. Sopp, logo için Character ile altı ay çalıştıklarını söylemişti ve şunları eklemişti:
"Facebook dünyadaki tüm para ve kaynaklara sahip. Bankacılığı gerçekten daha kapsayıcı ve adil kılmak istiyorlarsa, kendi fikirleri ve markalamaları ile ortaya çıkmalılardı, bizim gibi."
Facebook'tan konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi.
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